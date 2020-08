Algoritmes? Alleen als ze aan de wet voldoen

Studenten die op het punt stonden terug te keren naar Stanford, hoorden afgelopen week dat dit voorlopig niet kan. De meesten zitten al maanden thuis bij hun ouders en verlangen naar contact met anderen, naar vrijheid.

Maar door nieuwe uitbraken van het virus in de VS zijn de plannen voor een half-bewoonde campus weer ingeperkt tot uitsluitend online onderwijs. Ook voor degenen die zich door de toelatingsexamens heen hebben geworsteld, zal het een teleurstelling zijn niet als freshmen op de campus te kunnen beginnen.

In elk geval zijn ze niet ten onrechte uitgesloten, zoals in Groot-Brittannië is gebeurd. Daar werden fouten gemaakt bij de berekening van examencijfers, waardoor duizenden studenten niet weten op welke universiteit ze worden toegelaten.

Omdat tentamens waren afgelast vanwege de coronapandemie, waren eindcijfers berekend via een formule die factoren zoals eerdere resultaten meewoog. Niet een oneerlijke docent of een slecht gemaakte toets zorgde dus voor woede en frustratie, maar een algoritme.

Dat algoritme rekende de gemiddelde score van de gehele middelbare school zwaar mee, waardoor scholieren uit kansarme wijken een lager eindcijfer kregen, ook als hun individuele toetsresultaten goed waren. „Fuck the algorithm„ stond op spandoeken van demonstrerende jongeren bij het Britse ministerie van Onderwijs.

Zo ver kwam het nog niet in Nederland, maar zeker is dat de algoritmes van Facebook hier vervloekt worden. Die zijn bijgewerkt en zullen nu sneller een afbeelding van Zwarte Piet of antisemitische posts offline halen. Aanhangers van Zwarte Piet, die eerder een bondgenoot zagen in sociale media, bleven boos en verward achter en roepen op tot boycots van de sociale platforms. Anderen zijn juist opgelucht dat de digitale machthebbers eindelijk een grens trekken.

Dat de instellingen van Facebook niet helemaal accuraat waren, bleek direct toen een reclame met de cover van feministisch maandblad Opzij niet welkom was.

Volgens de socialemediareus had dit niets met het nieuwe beleid te maken. Maar toeval of niet, op de cover in kwestie stond Abbie Vandivere, een vrouw van kleur. De conservator van het Mauritshuis was afgebeeld als Vermeers Meisje Met de Parel. Misschien sloegen de automatische scans dit keer aan op auteursrechten, door de gelijkenis met het wereldberoemde kunstwerk.

Facebook zelf zegt dat Opzij niet goed als ‘nieuwsbron’ was geregistreerd. Waarom dit relevant is of wat er precies is voorgevallen, we zullen het nooit weten.

Over algoritmes, hun macht en impact op de rangschikking van onlineberichten, is nog veel te onderzoeken. Gebrek aan transparantie maakt het vrijwel onmogelijk oorzaak en gevolg van bedrijfsbeslissingen en algoritmes onder de loep te nemen. Waarom wordt een post offline gehaald? Is die niet in lijn met huisregels van het platform? Of juist een overtreding van wetten tegen discriminatie, zoals bij het examenalgoritme in het VK?

Bij veel geautomatiseerde beslissingen ontbreekt het ook aan een klachtenlijn of beroepsprocedure om beoordelingen aan te vechten. Zo zien fans van Zwarte Piet of lezers van Opzij zich genoodzaakt op sociale media zelf te klagen over het beleid van die platforms. En zo leiden zelfs klachten weer tot een vergroting van de macht van Facebook.

Als gebruikers echt verandering in beleid willen of rechtsbescherming, hebben ze meer aan actie van wetgevers. Die kunnen de macht van algoritmes aan banden te leggen en moeten zorgen voor handhaving van wetten, online en offline. Op het Britse spandoek had beter kunnen staan „Fuck the outsourcing of decisionmaking to algorithms”.

Hierin falen overheden. In een democratie moeten openbare regels bepalen hoe mensen op tentamens scoren, wat wel of niet gezegd mag worden en wanneer antidiscriminatiewetten worden geschonden.

Vanaf 4 september schrijft Marietje Schaake om de week op vrijdag een column over technologie. Dit is haar laatste column over Wonen en Werken in Silicon Valley. Door Covid-19 kan ze nog niet terug naar haar woning in de VS.