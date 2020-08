Halverwege een fietstocht in Frankrijk besluiten we om bij een boulangerie iets lekkers te kopen. Genietend van de traktatie zien we voor de bakkerswinkel een rij ontstaan. Keurig staan de wachtenden met mondkapje op een meter uit elkaar. Het is een klein dorp en iedereen kent elkaar. Dat blijkt elke keer als een nieuwe klant aansluit: mondkapjes af, twee zoenen, en mondkapjes weer op.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl