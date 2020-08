Wrakingsverzoek tegen twee onderzoeksrechters in Marengo-onderzoek

Advocaat Nico Meijering heeft de twee onderzoeksrechters die verantwoordelijk zijn voor het grote Marengo-onderzoek, met als hoofdverdachte Ridouan Taghi, gewraakt.

Dat heeft Meijering desgevraagd bevestigd aan NRC. Hij wil verder niet op de zaak ingaan. Het wraken van een onderzoeksrechter is zeer ongebruikelijk.

Verdachte Mo Razzouki, die wordt bijgestaan door Meijering en geen bezwaar heeft tegen het noemen van zijn naam, vreest dat de onderzoeksrechters niet meer neutraal zijn bij het behandelen van zijn zaak. Dat heeft te maken met de manier waarop een van de twee onderzoeksrechters heeft gereageerd op een serie getuigenverzoeken van zijn advocaat Meijering. Een van die verzoeken betreft het horen van de vriendin van kroongetuige Nabil B.

De verdediging van de verdachten wil deze getuigen horen om de betrouwbaarheid van de kroongetuige te toetsen.

Ongebruikelijk emotioneel

Dinsdag ontstond tijdens een besloten zitting, in aanwezigheid van een aantal advocaten van andere verdachten, een gespannen woordenwisseling tussen Meijering en de onderzoeksrechter over de precieze formulering van die getuigenverzoeken. Volgens twee aanwezige advocaten reageerde de betrokken rechter-commissaris tijdens die zitting ongebruikelijk emotioneel. De advocaten in kwestie, die niet met naam genoemd willen worden, begrijpen wel dat de cliënt van Meijering vreest dat zijn zaak niet meer onbevooroordeeld wordt behandeld. Ze zijn beiden geen kantoorgenoot van Meijering.

OM is ook beul, vinden advocaten Marengo

Het is nog niet bekend wanneer de wraking van de twee onderzoeksrechters wordt behandeld. De woordvoerder van de rechtbank was woensdagmiddag telefonisch niet bereikbaar.