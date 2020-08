Wie zet de lijn van Koeman voort?

Als het om de opvolging van de naar FC Barcelona vertrekkende Ronald Koeman gaat, kunnen buitenlandse namen die circuleren worden geschrapt. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt een Nederlander, dat heeft de voetbalbond KNVB al laten doorschemeren. Wat er ook gebeurt met Oranje, geen Franse frivoliteit onder leiding van Arsène Wenger of Duitse degelijkheid aan de hand van Jürgen Klinsmann. De zoektocht zal zich vooral richten op een trainer die de lijn-Koeman kan voortzetten, want de nieuwe frisheid en parallelle successen wil de directie graag continueren.

Afgezien van de voorkeur voor een Nederlander, zou de aanstelling van een buitenlandse bondscoach historisch gezien ook onlogisch zijn. Sinds het WK van 1978 in Argentinië, waar de Oostenrijker Ernst Happel de leiding over Oranje had, zijn louter Nederlanders als bondscoach aangesteld. Zeventien in totaal, van wie Rinus Michels, Leo Beenhakker, Dick Advocaat, Guus Hiddink en Louis van Gaal vaker dan één keer.

Het is te verwachten dat de nieuwe bondscoach niet de leiding over Oranje zal hebben bij de twee eerstvolgende interlands, daarvoor is de tijd te kort. De wedstrijden voor de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) in de Johan Cruijff Arena, staan waarschijnlijk onder leiding van Koemans assistent Dwight Lodeweges. Logischer is dat de nieuwe bondscoach begint in de week van 7 oktober, als Nederland achtereenvolgens tegen Mexico, Bosnië-Herzegovina en opnieuw Italië speelt. Overigens is het vanwege de strenge coronaregels in diverse landen allerminst zeker of de duels in de Nations League doorgaan.

Op weg naar een groot toernooi

Een mogelijke variant is de benoeming van een tussenpaus tot en met het EK in 2021. Het voordeel van die oplossing is dat in de geest van Koeman gewerkt kan worden. Een sterk afwijkende lijn zou het succesrijke proces op weg naar het eerste eindtoernooi sinds 2014 kunnen verstoren. Die leemte zou Louis van Gaal kunnen vullen, met de kanttekening dat hij er niet de trainer naar is om andermans werk te kopiëren. Maar Van Gaal is wel geschikt om toe te werken naar een groot toernooi, zo bewees hij zes jaar geleden bij het WK in Brazilië. In dat geval zou de KNVB ook aan Bert van Marwijk, die Oranje in 2010 naar de WK-finale leidde, kunnen denken.

Toch is het meest voor de hand liggende scenario de keus voor de lange termijn, voor een bondscoach met een profiel dat aansluit bij de cultuur van de huidige spelersgroep, die gedomineerd wordt door spelers als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Memphis Depay. Dan kom je al gauw uit bij trainers van dezelfde generatie als de 57-jarige Koeman, of nog jonger. Een genoemde kandidaat als Henk ten Cate (65) is volgens die opvatting aan de oude kant.

Mogelijke kandidaten uit de leeftijdscategorie van Koeman zijn: Ruud Gullit, Peter Bosz, Gertjan Verbeek, Mario Been of Fred Rutten. Voor weer een generatie later kom je uit bij namen als Frank de Boer en Phillip Cocu. Mocht de KNVB het zoeken in de categorie jonge, aanstormende coaches, dan behoren Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert of Giovanni van Bronckhorst tot de keuzemogelijkheden.

Bij een beoordeling van de cv’s lijken Gullit, Verbeek, Been en Rutten niet erg kansrijk. Zij hebben als trainer niet exceptioneel goed gepresteerd of missen het internationale profiel voor de rol van bondscoach. Bosz wordt vooral geprezen vanwege zijn aanvallende spelopvatting, die goed zou passen bij het Nederlands elftal. Bosz schijnt graag bondscoach te willen worden, maar praktisch obstakel is dat zijn contract bij de Duitse Bundesligaclub Bayer Leverkusen doorloopt tot en met juni 2022.

De Boer of Cocu

Frank de Boer wordt nadrukkelijk genoemd als een serieuze kandidaat. Zijn voordeel is dat hij na zijn recente ontslag bij Atlanta United onmiddellijk beschikbaar is. Bepaald geen aanbeveling: De Boer is drie keer op rij ontslagen bij buitenlandse clubs. Zijn generatiegenoot en goede vriend Phillip Cocu is momenteel trainer van Derby County, een club op het tweede niveau in Engeland – ook geen aanbeveling.

De jonge veertigers onder de kandidaten hebben als voordeel dat hun belevingswereld het best aansluit bij de selectie van Oranje. Nadeel is dat zij aan het begin staan van een trainerscarrière . Van Bommel draagt nog de last van zijn ontslag bij PSV mee en Seedorf presteerde als trainer bij AC Milan, de Chinese club Shenzhen FC, Deportivo la Coruña, en de nationale ploeg van Kameroen, ronduit slecht. Kluivert werd in zijn rol als assistent-bondscoach geroemd door Van Gaal, maar lijkt te licht om bondscoach te worden.

Resteert Giovanni van Bronckhorst, die Feyenoord in 2017 na achttien jaar weer Nederlands kampioen maakte. Als trainer heeft Van Bronckhorst, werkzaam in China, geen tot verbeelding sprekende internationale cv, maar hij is een goede bekende van KNVB-directeur Eric Gudde. Die stelde hem in 2011, als directeur van Feyenoord, aan als assistent van trainer Ronald Koeman. Een pre in de ogen van Gudde, want bij de aanstelling van Koeman als bondscoach in februari 2018, liet hij diens werkwijze bij Feyenoord sterk meewegen.

Door zijn vertrek, dat Koeman dinsdag omschreef als „lullig voor de KNVB, maar niet onverwacht” gezien de Barcelona-clausule in zijn contract, is hij de vijfde (interim) bondscoach op rij die niet in actie is gekomen op een eindtoernooi. Zijn opvolger zal Oranje op het naar 2021 verplaatste EK leiden, als het coronavirus dan tenminste niet opnieuw voor uitstel zorgt.

