Verhoging zorgsalarissen toch op tafel

Het was een aangekondigd debat, met een aangekondigde uitkomst. De oppositie stemde woensdag vóór een motie om de zorgsalarissen te verhogen, de coalitie tegen – een week nadat Kamerleden van de coalitiepartijen een stemming blokkeerden. Het plan werd dan ook verworpen.

Of was er toch iets veranderd? Voor de zomer legden de coalitiepartijen vooral uit waarom de politiek niet over verhoging van zorgsalarissen gaat. Woensdag zeiden de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen dat ze tóch willen nadenken over „meer waardering voor de zorgmedewerkers”, zoals hogere lonen, meer zeggenschap en autonomie.

Niets doen wordt steeds minder waarschijnlijk, nu de druk op de coalitie vanuit de zorg en de oppositie toeneemt. Daarmee komt de verhoging van zorgsalarissen op de agenda voor de begrotingsonderhandelingen die de komende weken in Den Haag plaatsvinden. Ook de coalitiepartijen spraken tijdens het debat de hoop uit dat het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag met een plan komt.

Geen meerderheid in de Kamer

De coalitie kan bij de begroting niet zonder steun van oppositiepartijen, omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste en Tweede Kamer. Ze zullen met name kijken naar GroenLinks en de PvdA, die de coalitie eerder al steunden bij onder meer het pensioenakkoord. Dat vergroot de macht van die oppositiepartijen aan de onderhandelingstafel, en vergroot de kansen dat er ‘iets’ gaat komen voor zorgpersoneel.

Maar wat? Een structurele loonsverhoging voor de zorg lijkt niet kansrijk en wordt bovendien in cao’s vastgelegd – de Kamer zit daar niet aan tafel. En in die cao’s ís al een loonstijging afgesproken, bijvoorbeeld van acht procent over de komende twee jaar voor ziekenhuispersoneel. Onder meer premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff benadrukten woensdag dan ook dat de zorgsalarissen al stijgen. Maatregelen zullen daarom eerder gaan over bijvoorbeeld verlaging van de werkdruk of om incidentele loonstijgingen, als ‘dank’ voor het harde werk tijdens de coronacrisis.

De linkse oppositie zal daarnaast druk zetten op het kabinet om de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting in te trekken, die gepland staat voor volgend jaar. Ze vallen daarbij terug op het frame dat ze al sinds het aantreden van het kabinet dankbaar gebruiken: dat dit kabinet er wel is voor de „grote bedrijven”, maar niet voor „de gewone mensen”. Niet de zorgsalarissen verhogen, maar wel de winstbelasting verlagen, bekritiseerden Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) woensdag het kabinet.

Verlaging winstbelasting onzeker

Nadat eerder de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting al niet doorging, komt nu de voorgenomen verlaging van de winstbelasting weer op tafel. De economische situatie is anders dan toen dat plan drie jaar terug in het regeerakkoord kwam, erkende premier Rutte woensdag in de Kamer. D66-leider Rob Jetten zei opnieuw te willen kijken of de verlaging „verstandig” is.

Maar machteloos is de coalitie niet. De politieke situatie rond de zorgsalarissen is enigszins vergelijkbaar met die rond de lerarensalarissen vorig jaar. Toen maakte minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) na demonstraties van docenten en druk van de oppositie uiteindelijk een half miljard euro vrij om twee jaar op rij de salarissen te verhogen. Geen structurele stijging, wel ‘iets’.

Zo’n compromis is ook nu niet ondenkbaar. Dat zal minder zijn dan de oppositie wil. Maar de coalitie weet ook dat de oppositie dan, na maandenlang een verhoging geëist te hebben en een half jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen, niet gauw kan tegenstemmen.