Veel studenten, weinig kamers

IJshockeymaskers, fopspenen, vibrators, laptops, sieraden, servies, een koffiepot, bedorven etenswaren. En heel, héél veel kleding. Kasten vol. Medewerkers van de Groningse afdeling van studentenhuisvester SSH konden wel twintig containers van veertig kuub vullen met alle achtergelaten spullen die ze aantroffen in de kamers die van de ene op de andere dag leegstonden.

Nadat premier Rutte op donderdag 12 maart mensen opriep vanwege het coronavirus thuis te blijven, verlieten honderden internationale studenten halsoverkop hun kamers. „Ik weet nog dat ik die vrijdag aankwam op kantoor – dat in een van onze verhuurlocaties zit – en dat het leek alsof de exodus was begonnen”, zegt Jolien Stokroos, teammanager van SSH Groningen. „Overal zag je studenten met rolkoffers, afscheid nemen was er niet bij. Ze wilden ervandoor, naar het station, om daar de trein naar Schiphol te nemen. Naar hun familie, naar huis.”

Over een paar weken begint het nieuwe studiejaar en traditiegetrouw zoeken dezer dagen duizenden studenten een kamer in de stad van hun studie. Dat is geen sinecure: Nederland kent een tekort aan studentenkamers. Er zijn er de komende vijf jaar 43.000 extra nodig om aan de vraag te kunnen voldoen, bleek vorig jaar uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het tekort leidde in voorgaande jaren tot bizarre situaties: studenten die in een chalet op een camping woonden, langs deuren gingen op zoek naar een kamer en verhuurders die een garagebox als kamer aanboden.

Maar door corona is alles anders. Introductie-activiteiten zijn flink beperkt, voorlopig zullen colleges en studiebijeenkomsten digitaal plaatsvinden en veel studenten beginnen met een achterstand aan het nieuwe studiejaar.

Volksverhuizing

Ook voor de studentenhuisvesting heeft het coronavirus gevolgen. Volgens studentenvakbond LSVb ontstond in maart „een gigantische chaos en een grote volksverhuizing”, zegt penningmeester Sam Buisman. „Die eerste paar weken waren een hectische periode”, beaamt directeur Paul Tholenaars van het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences). „Nederlandse studenten gingen al dan niet tijdelijk terug naar papa en mama, en vooral buitenlandse studenten gingen terug naar hun eigen land.” Volgens het Erasmus Student Network, dat zich inzet voor internationale studenten in Nederland, is ongeveer twee derde van de 90.000 buitenlandse studenten vertrokken.

In Groningen was de uitstroom van buitenlandse studenten twee of drie keer zo hoog als gemiddeld, schat Tholenaars. Bij SSH, dat zijn 2.000 kamers in Groningen uitsluitend aan buitenlandse studenten en PhD’s verhuurt, zagen ze 60 procent van de kamers leeglopen, zegt teammanager Stokroos.

Elders was het soms iets minder. „Van de pakweg 7.500 kamers die we hebben voor internationale studenten kwamen er zo’n 1.500 leeg”, zegt woordvoerder Gijsbert Mul van stichting DUWO, met 33.000 woningen, grotendeels in de Randstad, de grootste studentenhuisvester van het land.

Dat vertrek had een piek in het aanbod van kamers tot gevolg: verhuursite Kamernet zag in het begin van de coronacrisis 53 procent meer aanbod dan anders.

Die hoopvolle ontwikkeling is echter voorbij, zien ze bij studentenvakbond LSVb. De vraag naar studentenkamers is weer als vanouds. „Er was een tijdelijke aanbodpiek, maar die is heel snel weer ingelopen. Juist huizen waar je samen met anderen woont zijn nu populair, omdat huisgenoten het verlies aan sociaal contact deels opvangen. Met de grote vraag zitten we weer op het oude niveau en hebben studenten nog altijd heel veel problemen om een kamer te vinden”, zegt Buisman. Bij DUWO ziet Mul hetzelfde. „We zitten nu eenmaal in een gebied [Randstad] met veel schaarste. Zelfs met een beetje meer aanbod blijft het dweilen met de kraan open.”

Het is vijf minuten fietsen naar het centrum van Groningen vanaf de tot studentenwoningen omgebouwde kantoren aan het Winschoterdiep. Foto Sake Elzinga

Voor één categorie kamers bleek het lastiger nieuwe huurders te vinden: kamers die zijn gereserveerd voor internationale studenten. DUWO probeerde daarom in eerste instantie de leeggekomen kamers aan Nederlandse studenten te verhuren tót het begin van het nieuwe studiejaar. „Maar die periode was veel te kort, dus dat werd geen succes”, zegt Mul. Nu heeft de huisvester besloten de kamers voor een half jaar te verhuren aan Nederlandse studenten. Mul: „Veel uitwisselingsstudenten bleken het eerste semester niet te komen, en zo kunnen we deze kamers toch verhuren.”

Want lege kamers betekenen ook minder inkomsten. „In het slechtste geval zou dat om miljoenen euro’s kunnen gaan”, zegt Tholenaars van Kences. De verliezen komen voor de rekening van de onderwijsinstellingen én de verhuurders.

Onderwijsinstellingen bieden huisvesters huurgaranties, in ruil voor de belofte dat de verhuurders (op lange termijn) kamers vrijhouden voor buitenlandse studenten. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) maken „universiteiten vanzelfsprekend kosten door leegstand van studentenkamers. (...) Universiteiten maken lokaal afspraken met studentenhuisvesters. [Zo] proberen universiteiten en studentenhuisvesters de kosten te beperken.”

Verhuurders lijken de financiële tegenwind goed te kunnen trotseren. „Ik zie de dertien bij ons aangesloten corporaties niet in de problemen komen”, zegt Tholenaars van Kences. Particuliere verhuurders hebben ook weinig problemen, zegt Lucas Brons, beleidsmedewerker van branchevereniging Vastgoed Belang. „Als gereserveerde kamers tijdelijk leegstaan, is dat vooral problematisch voor onderwijsinstellingen, want zij staan garant. Het leeuwendeel van de particuliere verhuurders verhuurt echter niet via een onderwijsinstelling. Bij die groep zien we dat een aantal kleine verhuurders, met drie of vier kamers, wel in de problemen is gekomen.”

En studenten blijven huren. De LSVb ziet dat studenten minder inkomsten hebben doordat bijbaantjes zijn weggevallen, maar in plaats van hun kamer op te geven, lenen ze meer om de huur te betalen.

Een nieuwe student in het wooncomplex voor internationale studenten wordt begeleid door residence assistant Laurens. Foto Sake Elzinga

Nieuwe lichting

Het probleem van de leegstand lijkt bovendien te verdwijnen. Voor het nieuwe studiejaar meldt zich een nieuwe lichting studenten. Volgens cijfers van de VSNU hebben zich tot nu toe 93.000 studenten ingeschreven voor een nieuwe bacheloropleiding – 5.000 meer dan vorig jaar. De stijging geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse studenten. „We krijgen weer veel aanmeldingen van internationale studenten. De vraag is alleen of ze ook daadwerkelijk komen”, zegt Mul van DUWO.

In Groningen heeft SSH bijna alle 2.000 kamers alweer gevuld. Met de universiteit is afgesproken de pijn van de misgelopen inkomsten te verdelen. Pakweg honderd kamers zijn nog vrij, en dat is best uitzonderlijk, zegt teammanager Stokroos. „Normaal zijn we al in juni helemaal volgeboekt.” Ondanks deze speling heeft SSH een locatie vastgelegd voor eventuele ‘piek-opvang’, als zich toch meer studenten melden dan er kamers zijn.

Want het zou kunnen dat er een nieuwe lichting studenten bijkomt terwijl er minder studenten uitstromen omdat ze studievertraging hebben opgelopen of omdat het bindend studieadvies is opgeschort. En dan heb je een nog groter tekort aan kamers, zegt Tholenaars van Kences: „Het is zo moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren, en we hebben zo weinig invloed op hoe het coronavirus en de verspreiding ervan zich zullen ontwikkelen. Wat dat betreft komen er nu spannende weken aan.”