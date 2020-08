Tichanovskaja roept de EU op presidentsverkiezingen Wit-Rusland te verwerpen

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft de Europese Unie opgeroepen de recentelijke „frauduleuze” presidentsverkiezingen in haar land te verwerpen. Dat zei ze woensdag in een videoboodschap vanuit Litouwen, waar ze in ballingschap zit. Eerder maakte de EU al bekend bezig te zijn met een sanctielijst voor personen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, de repressie en het vervalsen van de verkiezingsresultaten in Wit-Rusland.

Lees ook deze reportage van onze correspondent: ‘Ga weg’, joelen de arbeiders als Loekasjenko spreekt

„Loekasjenko heeft alle legitimiteit verloren in de ogen van ons land en de wereld”, zegt Tichanovskaja in de video over de huidige president van het land. Ze richt zich direct tot de Europese regeringsleiders en spreekt in het Engels. „De verkiezingen van 9 augustus waren noch eerlijk, noch transparant. De resultaten zijn vervalst. Mensen die hun stem verdedigden in de straten van heel Wit-Rusland werden bruut neergeslagen, opgepakt en gemarteld door het regime dat zich wanhopig aan de macht vastklampt”, aldus de oppositieleider.

Digitale top

Op Europees niveau wordt woensdag opnieuw gesproken over de situatie in Wit-Rusland. De 27 regeringsleiders komen bijeen in een videovergadering. Volgens voorzitter Charles Michel van de Europese Raad is de digitale top bedoeld om solidariteit met de Wit-Russische bevolking te betuigen nadat protesten tegen Loekasjenko hardhandig werden neergeslagen.

President Aleksandr Loekasjenko staat sinds zijn herverkiezing zwaar onder druk om op te stappen, zowel vanuit de oppositie als vanuit de internationale gemeenschap. In Wit-Rusland eisen betogers al dagenlang zijn aftreden. Ook zijn er door het hele land stakingen in economisch belangrijke industrietakken. Onder meer bij de bedrijven BMZ (metaal), MTZ (tractoren), MAZ (vrachtwagens), Naftan (petrochemie) en GrodnoAzot (nitraten en kunstmest) hebben mensen het werk neergelegd.

Bekijk hieronder de video van Tichanovskaja.