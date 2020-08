‘Terreurfilialen’ beleven hoogtijdagen in Afrika

Dit jaar is een hoogtij-jaar voor jihadistische acties in Afrika, schrijft het Africa Center for Strategic Studies in een rapport uit juli. In onder meer de Sahel, de regio rondom het Tsjaadmeer en Mozambique zijn extremistische groeperingen uitzonderlijk actief, stellen ook andere instellingen en denktanks. Vooral Mozambique valt op als een nieuw land op het Afrikaanse continent dat te kampen heeft met een jihadistische geweldsgolf, veelal tegen burgers.

Een woordvoerder van het Afrikaanse commandocentrum van het Amerikaanse leger wees begin deze maand op een patroon: de mondiale terreurorganisaties Al-Qaida en Islamitische Staat, die in het Midden-Oosten terrein hebben verloren, richten zich al langer op andere gebieden. Ze zoeken in Afrika samenwerking met lokale militanten, om hun eigen agenda te verspreiden.

In een wirwar van sociale, economische en etnische conflicten zien die organisaties hun kans: ze rekruteren burgers die ontevreden zijn of zich onveilig voelen als gevolg van lokale problemen. De extremisten verschansen zich in afgelegen regio’s en grensgebieden, en zijn daardoor moeilijk te verslaan. Zo ontstaan afdelingen of ‘filialen’ van de terreurorganisaties.

Lees ook: Jihadisten veroveren havenstad in noorden van Mozambique

Geweld over landsgrenzen heen

Die dynamiek speelt bijvoorbeeld in de Sahel, waar Al-Qaida zich in 2012 voegde bij de Touareg-opstand voor een eigen staat in het noorden van Mali. Het geweld is sindsdien over meerdere landsgrenzen getrokken. De tak van Al-Qaida in Mali groeide uit tot Nusrat al-Islam , dat nu in de gehele Sahel opduikt. Het is een verbond van jihadistische groepen, politieke rebellen en criminele organisaties.

Het concurrerende IS is actief in Burkina Faso, waar de organisatie hard wordt bestreden door het nationale leger. De jihadisten houden zich op in gemeenschappen waar al conflict was tussen herders en boeren. Door het geweld krijgen burgers nog minder vertrouwen in de nationale overheid – wat hen weer kan motiveren om zich bij de extremisten te voegen, waarschuwde Human Rights Watch eerder.

Eenzelfde patroon lijkt nu zichtbaar in Mozambique. Daar is volgens de Amerikaanse denktank Center for Global Policy sinds 2010 een jihadistische groepering actief, vooral in de provincie Cabo Delgado. Deze groep, die onder meer bekendstaat als Al-Sunna Wa Al-Jamaah, zou trouw hebben gezworen aan Islamitische Staat, en voerde daarna vooral aanvallen uit op kerken en banken.

Lees ook: Leger VS waarschuwt: militanten in Mozambique ‘steeds agressiever’, IS breidt mogelijk uit

Tactieken uit Irak en Syrië

„We zien dat zij gebruikmaken van strategieën en tactieken die we kennen uit Irak en Syrië”, stelde de Amerikaanse legerwoordvoerder over de Mozambikaanse beweging. Op 7 april bijvoorbeeld werden in de stad Xitaxi vijftig mensen gedood die weigerden zich erbij aan te sluiten.

Inmiddels is het acroniem ISCAP in zwang, wat staat voor de Centraal-Afrikaanse provincie van Islamitische Staat en waarmee jihadisten in Mozambique, maar ook extremistische rebellen in Congo worden bedoeld. Er is ook ISWAP, een West-Afrikaanse tak. Dinsdag meldden autoriteiten in het noordoosten van Nigeria dat honderden burgers door strijders van die afdeling worden gegijzeld.

Het is echter lastig om vast te stellen hoe direct de banden tussen deze Afrikaanse groepen en IS zijn en hoe concreet de steun. Sommige analisten waarschuwen ervoor te veel belang te hechten aan het gevaar van de jihadistische filialen op het continent. Zij zien liever dat de redenen voor onvrede worden onderzocht, zoals economische grieven en criminaliteit als illegale winning van grondstoffen. Juist die zijn in hun ogen de voedingsbodem voor geweld.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 augustus 2020