Rustig aan met de geroosterde eend, zegt president Xi

In het restaurant van Meizhou Dongpo, onderdeel van een keten gespecialiseerd in de hete keuken van de West-Chinese provincie Sichuan, hangen foto’s in de gangpaden van geroosterde eend met pannenkoekjes, gevulde gestoomde broodjes en noedels in gehakt- en pepersaus. Alles ziet er even lekker uit. Het is lunchtijd en het restaurant zit aardig vol.

Mevrouw Feng, die net als haar collega’s Dong en Yang alleen haar achternaam wil geven, weet net als de meeste andere bezoekers precies dat de Chinese president Xi Jinping ruim een week geleden een campagne is begonnen tegen voedselverspilling. Xi sprak van een „schokkende en verontrustende” verspilling van voedsel in het land. Hij wees op de noodzaak om een gevoel van urgentie te behouden rondom voedselzekerheid, zeker in de nasleep van Covid-19, ook al zijn de oogsten de laatste tijd heel goed geweest.

Feng kan zich dan ook niet voorstellen dat er voedseltekorten dreigen: „Er is meer dan genoeg te eten in China”, zegt ze. Daar gaat het volgens haar ook niet om. Waarom dan wel? „We moeten niet vergeten waar we vandaan komen”, zegt ze. „We zijn nu veel rijker dan vroeger, maar dat mag ons niet zelfzuchtig en verspillend maken.” Dat is volgens haar de morele boodschap die de president de bevolking wil meegeven.

Xi legde de nadruk op een strengere wetgeving, meer toezicht en een mechanisme waardoor verspilling structureel wordt tegengegaan, maar hoe eventuele regels er gaan uitzien is nog niet bekend.

Eén gerecht minder bestellen

In de centraal-Chinese stad Wuhan kwam een cateringorganisatie meteen na Xi’s oproep met het voorstel dat iedereen voortaan één gerecht minder bestelt dan het aantal gasten aan tafel. Twee gerechten voor drie personen, bijvoorbeeld. In China delen de gasten alle gerechten, die midden op tafel worden gezet. Het idee uit Wuhan werd breed gedeeld, maar er kwam ook kritiek op. Betekende het bijvoorbeeld dat je in je eentje niets meer mag bestellen?

Ook bij Feng aan tafel hebben ze gehoord van het idee. Leuk wel, maar ze houden zich er in de praktijk niet aan. Terwijl ze praten, verschijnen er snel achter elkaar vijf gerechten op tafel: geroosterde eend met sesamzaad, gewokte sperziebonen in een peper-knoflooksaus, blokjes rundvlees drooggebakken met rode peper, gestoomde tahoe met groente en dan nog een zoet toetje met vruchten en gelei.

Er was een overijverig restaurant in de centraal-Chinese stad Changsha dat meteen twee weegschalen bij de ingang zette, zo berichtte de BBC. Klanten moesten op de weegschaal gaan staan en hun gewicht intikken in een app, die op basis daarvan een besteladvies gaf.

Dat was veel mensen een stap te ver. Het nieuwtje over het restaurant werd 300 miljoen keer bekeken op sociale media en leidde tot grote verontwaardiging. Het restaurant bood zijn excuses aan, en dat was het einde van de weegschalen.

Halve porties

Bij Meizhou Dongpo doen ze niet aan dwang. Serveerster Hu Haiyan komt wel aanlopen met een geplastificeerde kaart waarop halve porties worden aangeboden. „Dat is ook om verspilling tegen te gaan”, zegt ze trots. De kaart dateert al van voordat Xi met zijn oproep kwam.

Aan de muur achter in het restaurant hangt een grote poster. „Een beschaafde tafel”, staat er met grote karakters op. Daaronder een foto van een lege schaal. In kleine karakters staat eronder: „De lege-schalencampagne”. De poster is uitgegeven door het propagandabureau van de Communistische Partij van China, dus een restauranteigenaar ontkomt er niet aan hem op te hangen.

China verspilt genoeg voedsel om 50 miljoen mensen te voeden, zegt het WNF

De gedachte achter de campagne is niet helemaal duidelijk. Is dit inderdaad bedoeld om maoïstische deugden als zuinigheid en spaarzaamheid een nieuw leven in te blazen? Dat zou niet overbodig zijn: in 2015 verspilde China volgens het Wereldnatuurfonds zo’n 17 à 18 miljoen ton voedsel, genoeg om 50 miljoen mensen te voeden.

Of dreigt er voedselschaarste? China werd de laatste tijd niet alleen getroffen door de gevolgen van corona, maar ook door droogte, overstromingen en een sprinkhanenplaag. Volgens de Hongkongse krant South China Morning Post zijn er serieuze tekenen dat de graanoogst dit jaar slecht zal zijn, al blijkt dat niet uit China’s officiële cijfers.

Er is in elk geval sprake van inflatie: in juli lagen de voedselprijzen 10 procent hoger vergeleken met vorig jaar, overigens vooral gedreven door een verhoging van de prijs van varkensvlees met 86 procent. Dat komt weer door grote uitbraken van varkensgriep.

Serveerster Hu Haiyan van restaurant Meizhou Dongpo toont het menu. Garrie van Pinxteren

Er speelt mogelijk nog een andere angst bij Xi: door de handelsoorlog met de VS kan het in de toekomst moeilijker worden om graan te importeren. Beijing heeft, mede door corona, in de eerste helft van dit jaar nog maar 20 procent aan landbouwproducten uit de VS geïmporteerd van de hoeveelheid die voor heel 2020 op het programma stond.

Xi drong in 2013 ook al aan op minder uitgebreid bestellen in restaurants, maar die campagne richtte zich vooral op de overvloedige, met drank overgoten banketten die overheidsdienaren met staatsgeld financierden. Toen Xi dat aanpakte, was daar brede steun voor onder de bevolking.

Het recht van burgers

Nu de president ook wil ingrijpen op het recht van burgers om zelf te bepalen hoe ze hun eigen geld uitgeven, is die steun er minder. De klanten van Meizhou Dongpo willen best zuinig doen, maar dwang om minder te bestellen lijkt ze nogal overbodig.

„Zo vaak zie ik deze collega’s nu ook weer niet”, zegt Feng verontschuldigend over de vijf gerechten op hun tafel voor drie. Alle collega’s werken op een andere afdeling. „Normaal eten we heel eenvoudig, gewoon in de kantine op het werk”, zegt ze. „En we gaan ook niets verspillen: wat over is, nemen we mee naar huis in plastic bakjes”, zegt Feng.

