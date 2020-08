Ruitengooier joods restaurant: ‘als het kan, sla ik opnieuw toe’

De man die in mei voor de tweede keer in tweeënhalf jaar tijd het koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam aanviel, wil nog een derde keer toeslaan. Tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris heeft Saleh A. verklaard „dat hij handelde in opdracht van Allah en dat hij nog niet klaar is”, zei de officier van justitie woensdag bij een tussentijdse zitting van de zaak. A. zou daarbij ook bereid zijn een vuurwapen te gebruiken. „Ik hoop dat ik de volgende keer door niemand word belemmerd, want dan is er een kans dat ik ga schieten”, zo citeerde de officier uit het verhoor van A.

A. (31), een Palestijnse Syriër die sinds enkele jaren asiel heeft in Nederland, sloeg op 8 mei dit jaar de ruiten van HaCarmel in met een ijzeren buis en probeerde vervolgens een Israëlische vlag in brand te steken. Hij werd gearresteerd en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Het was de tweede keer dat hij toesloeg: in 2018 werd hij veroordeeld voor een vergelijkbare aanval op HaCarmel in december 2017.

A. misdraagt zich in de gevangenis, zo zei het OM tijdens de zitting. Volgens de officier van justitie komt hij „dreigend en agressief over” op het personeel. „Hij staart bewakers langdurig aan, weigert hun aanwijzingen op te volgen en probeert regelmatig van de afdeling weg te lopen.” Ook zou hij „suïcidale uitspraken” gedaan hebben.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een verzoek ingediend om A. over te plaatsen naar een gevangenis voor gedetineerden met psychiatrische problemen. Er worden op dit moment vier onderzoeken gedaan naar A., zo bleek tijdens de zitting, onder meer door een theologisch deskundige en een radicaliseringsexpert.

Geen vervolging terrorisme

Voor zijn aanval op HaCarmel in 2017 moest A. zes weken de gevangenis in. Hij werd destijds niet vervolgd voor terrorisme. Ook nu wordt hem dit motief niet ten laste gelegd, al laat het OM de mogelijkheid open dat dit alsnog gebeurt. Duidelijk is wel dat A. een veel zwaardere straf boven het hoofd hangt dan de vorige keer. De combinatie van recidive, gevaarlijke brandstichting en een geschokte rechtsorde zouden hem twaalf jaar cel kunnen opleveren, zei de voorzitter G. Janssen van de meervoudige strafkamer.

Sinds A.’s eerste aanval is HaCarmel nog zes keer aangevallen. Vorige week nog eiste het OM een jaar cel tegen een man die in januari dit jaar een nepbom plaatste voor de deur van het restaurant.

De rechters besloten woensdag de voorlopige hechtenis van A. te verlengen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 17 november.