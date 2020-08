Op weg naar de Vomar zwaaien Leah van Roosmalen (3) en ik altijd even naar de vrouw in de flat. We noemen haar ‘oude Rapunzel’, omdat Leah van Roosmalen haar een oudere versie vindt van de prinses uit een Disneyfilm die ze graag kijkt.

De vrouw heeft vlaggen aan haar balkon hangen, onder andere een omgekeerde Nederlandse vlag en een oranje vlag met een gebalde vuist en de tekst #FightTheVirus.

Leah van Roosmalen denkt dat de vlaggen daar hangen omdat ‘oude Rapunzel’ iedere dag haar verjaardag viert.

Het begon met terugzwaaien uit beleefdheid, later werd het een automatisme.

‘Oude Rapunzel’ heeft me in de Vomar weleens aangeklampt, ze beleed toen hardop dat ik een geweldige vader ben. Daar zat ik toen, ter hoogte van de wasmiddelen, helemaal niet op te wachten, bovendien: weet zij veel.

Bij bakker Brakenhoff begon ze een keer uit te varen tegen de regering, die alles deed om het de mensen die het al niet makkelijk hadden, moeilijk te maken. Toen ik iets terugzei, antwoordde ze: „Ja, jij hebt makkelijk praten, jij hebt werk.”

Een andere keer, in de rij voor de groenteboer uit Amsterdam-Noord die op vrijdag altijd op de markt in Wormer staat, deelde ze ongevraagd het verdriet van haar leven. Ze stapelde het ene blok ellende op het andere net zo lang tot de toren omviel en ik blij was dat ik aan de beurt was om een tros bananen en twee dozen kersen af te rekenen.

Ze sloot af met: „Jullie moeten blijven zwaaien.”

Het vrijblijvend zwaaien voelde daarna als een opdracht.

Gisteren zei Leah van Roosmalen opeens: „O, nee, hè, nou komt ‘oude Rapunzel’ weer achter ons aan.” Ik keek achterom.

Inderdaad, daar kwam ze, half lopend, half vallend over haar slippers.

„We hebben toch wel gezwaaid, hè?”, vroeg ik.

We bleven toch wachten.

„Is deze soms van jullie?”, vroeg ze toen ze bij ons was.

Ze hield een plastic eenhoorn omhoog, blauw met roze stippen op de flanken en een gele staart.

„Ja”, zei Leah van Roosmalen en ze stak haar handjes uit.

„Dankjewel, Rapunzel!”

Ik zag twee blije mensen, de een had nooit een eenhoorn verloren, de ander had er nooit een gevonden, want het prijsje van Big Bazaar zat er nog op.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 augustus 2020