Onvrede binnen Utrechtse politie over aanpak rellende jongeren

Binnen de Utrechtse politie groeit de onvrede en verdeeldheid over de aanpak van rellende jongeren in de stad.

Voor de vijfde opeenvolgende dag was het de afgelopen nacht onrustig door grote groepen jeugdigen die overlast in de stad veroorzaakten. In sommige buurten moesten noodbevelen worden afgekondigd zodat de politie mensen kon dwingen een gebied te verlaten op straffe van aanhouding.

In het Utrechtse korps is sprake van een „breedgedeelde onrust en wens tot een andere aanpak”, zegt Paul Lathouwers, regionaal vakbondsbestuurder van de Nederlandse Politiebond (NPB). Agenten vinden dat de politie nadrukkelijker over moet gaan tot het arresteren van jongeren die de rellen organiseren. „Nu is het dweilen met de kraan open terwijl we in veel gevallen vaak precies weten welke jongeren voor de grootste problemen zorgen”, zegt een agent uit Utrecht. De initiatiefnemers van de onlusten zouden, volgens de agent, in overgrote meerderheid jongeren zijn van Marokkaanse komaf die met regelmaat met de politie in aanraking komen. Tot de rellen wordt opgeroepen via sociale media, zoals Snapchat. Dinsdag werd opgeroepen tot het creëren van een ‘warzone’ en het „maken van chaos” langs het kanaal in Nieuwegein. Een andere oproep vroeg mensen te gaan rellen in onder meer ‘Keiland’ (Kanaleneiland), Overvecht, Zuilen en Ondiep. In Nieuwegein bleef het overigens wel rustig.

Vannacht heeft de politie twee mannen van 26 en 22 jaar oud opgepakt in Hilversum die van opruiing worden verdacht, ze zouden via sociale media de oproepen tot geweld hebben verspreid. Een van de twee wordt ook verdacht van vernieling van een beveiligingscamera bij winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland, aldus een woordvoerder van het OM in Utrecht.

Langere diensten

Om de aanhoudende ongeregeldheden beter te kunnen bestrijden, hebben alle politieagenten in Utrecht dinsdagochtend per app te horen gekregen dat ze langere diensten moeten gaan draaien ook al „kan dit privé begrijpelijk problemen opleveren”. De late diensten eindigen voorlopig pas om 02.00 uur ’s nachts in plaats van 23.00 uur ’s avonds. „Nu de onrust aanhoudt, is met name voor de medewerkers van de late dienst gekeken hoe de werkdruk beter kan worden verdeeld”, zegt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. „Wij willen voorkomen dat medewerkers uitvallen”.

Politiemensen balen enorm omdat er nu heel veel inzet wordt gevergd en de schade groot is Jan Struijs, voorzitter van politievakbond NPB

In de afgelopen vijf dagen zijn ruim twintig relschoppers in Utrecht opgepakt. Veel agenten zeggen niet te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal al binnen een dag weer op straat staan. „Het bekogelen met stenen kun je ook zien als poging tot doodslag”, zegt een agent. „Degenen die voor de meeste problemen zorgen staan bij ons gewoon via cameratoezicht op beelden. We kennen die gasten uit onze wijk en we zouden ze ’s ochtends gewoon van hun bed kunnen lichten. In plaats daarvan moeten we ’s nachts achter ze aan rennen”, vertelt een politieman uit de wijk Kanaleneiland. Hij zegt de afgelopen week zestig uur te hebben gewerkt. Een woordvoerder van de politie zegt dat het „uit-rechercheren van beelden tijd kost”.

Surveilleren op het internet

De voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs, zegt dat „het de hoogste tijd wordt meer daders op te pakken in plaats van eindeloos te discussiëren over de oorzaken van de rellen”. De politie moet volgens hem „met de digitale wijkagenten” ook „nadrukkelijker surveilleren op het internet”. Op die manier zou het mobiliseren van jongeren om te gaan rellen beter kunnen worden bestreden, aldus Struijs. „Nu is het een kat-en-muisspel met grote gevolgen. Politiemensen balen enorm omdat er nu heel veel inzet wordt gevergd en de schade groot is.” Relschoppers bieden volgens hem tegen elkaar op via sociale media om problemen te maken. De afgelopen nacht was het ook onrustig in de wijk Feijenoord in Rotterdam. Tientallen jongeren stichtten brandjes en pleegden vernielingen. Er zijn vijf aanhoudingen verricht.

De politie zet het onderzoek naar de vernielingen in Kanaleneiland en Overvecht voort. Als op basis van camerabeelden of getuigenverklaringen personen kunnen worden aangemerkt als verdachte en hiervoor veroordeeld, zal het OM en de gemeente Utrecht de aangerichte schade op hen proberen te verhalen, zegt het OM.

In Amersfoort is ook een minderjarige jongen aangehouden voor mishandeling van een cameraman tijdens de rellen op maandag 17 augustus.