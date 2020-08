Nederland kent niet alleen 17 miljoen virologen, maar ook 16.999.999 bondscoaches

Niet de jeugd was de gebeten hond op de coronapersconferentie van het kabinet, maar Oom Han en Tante Sjaan waren de sjaak – met hun geknuffel op huisfeestjes. Die Rutte-surprise leverde dinsdagavond een merkwaardig half uur EenVandaag op. De rubriek van Avrotros had gegokt dat de regeringspijlen op het gedrag van jongeren gericht zouden worden. Een vergissing, maar de reportages waren al gemaakt.

Het resultaat was sparteltelevisie. Er was (alweer) een interview met een gedragswetenschapper die zei dat het hoog tijd werd dat er influencers werden ingezet om jongeren tot COVID-ernst te verleiden. Eigenlijk had er een ‘Hugo de Jongere’ (help!) naast Rutte moeten staan, zo beaamde de suggestie van de verslaggever.

Ook vroeg een EenVandaag-reporter in een studentenhuis in Amsterdam hoe boos de bewoners op de premier waren omdat ze altijd overal de schuld van kregen – vandaag dan misschien wel niet, maar waren ze misschien toch een beetje boos? Zo off topic krijg je het maar zelden. Meteen daarna vertelde een studente dat ze vrienden wel gewoon een knuffel geeft, waarmee ze haar innerlijke Tante Sjaan blootgaf – zonder dat het de verslaggever opviel.

Ook het NOS Journaal richtte om acht uur de camera’s op veronderstelde gedupeerden van nieuwe maatregelen die niet kwamen: de Amsterdamse horeca. Een caféhouder klaagde dat zijn sector ‘altijd het afvoerputje’ was. De werkelijke gestrafte bleek de op last van de gemeente gesloten Bijenkorf, maar dat nieuws kwam te laat om in de parfumwalmen op zoek te kunnen gaan naar boze bontmantels.

In Jinek dreigden de gasten zich te verliezen in theorieën over handhaafbaarheid. Daar was Frits Wester uiteindelijk degene die benadrukte dat Rutte een moreel appèl had gedaan omdat hij niet veel anders kon: de besmettingen nemen toe in huiselijke kring en bij mensen thuis valt nu eenmaal niet veel te handhaven.

Later schermde Wester met nieuws over het andere grote talkshowdossier van de dinsdagavond – Nederland kent nu eenmaal niet alleen 17 miljoen virologen, maar ook 16.999.999 bondscoaches. De zoektocht naar de opvolger van Ronald Koeman hobbelde al urenlang langs gebaande paden. Ronald de Boer had bij Fox zijn broer Frank aangeprezen en Jack van Gelder had zijn Ziggo-maatje Ruud Gullit voorgedragen. Een jongeman in het journaal had opgewekt ‘ik!’ gezegd, Johan Derksen had op vreugdeloze toon gesteld dat Louis van Gaal het verplicht was aan het Nederlandse voetbal.

Maar toen kwam Frits Wester. Die bleek dinsdagmiddag hoogstpersoonlijk met Louis van Gaal geappt te hebben. Hij had hem gevraagd wat hij van het vertrek van Koeman vond. Die moet oppassen dat hij niet het imago krijgt dat hij nooit iets afmaakt, parafraseerde Wester. Belangrijker: Van-Gaalfluisteraar Wester had ook in bedekte termen gevraagd naar een kandidatuur van de meester zelf. Wat bleek? Die had de vraag ontweken - precies zoals Koeman dit weekend niets wilde zeggen over Barcelona-geruchten. Misschien is de aanstelling al rond vóór Prinsjesdag.

Bij Op1 diende Kees Jansma later een eenpersoons treurmis op voor het verweesde Nederlands elftal. Hij had Koeman ‘een emotioneel appje’ gestuurd. Ik vroeg me intussen af hoeveel uur zendtijd er besteed was aan de werkelijke aderlating die de KNVB heeft gedaan: het vorige week aangekondigde vertrek van Koemans veel succesvollere (EK-titel plus WK-finale) collega-bondscoach Sarina Wiegman. Ik was toen nog met vakantie, maar ik zal binnenkort een dag vrijmaken om het allemaal terug te kijken.