Dé vraag voor het trouwfeest: mogen we dansen of niet?

Anne den Hartog (28) had niet gedacht dat ze in drie maanden tijd twee keer zou trouwen. Het grote huwelijksfeest op 5 juni dat ze meer dan een jaar had voorbereid, ging vanwege corona niet door. Het burgerlijk huwelijk wel: „Met een klein groepje vrienden en familie gingen we naar het stadhuis en daarna barbecueën, het feest hebben we naar augustus verzet.”

Afgelopen vrijdag zei ze voor de tweede keer ja, nu in het bijzijn van honderd gasten – het maximale aantal dat per 1 juli is toegestaan. „We hadden een aantal maatregelen genomen: alles was buiten, overal stonden pompjes desinfectiemiddel en tijdens het diner zaten mensen met maximaal vier personen aan een tafel.” Uit voorzorg kreeg iedereen bij binnenkomst een rood of een groen bandje: bij ‘rode mensen’ werd extra afstand bewaard.

Veel minder huwelijken

De coronacrisis schopte veel trouwplannen in de war. Van alle huwelijksfeesten die in 2020 gepland stonden, gaat slechts een kwart door op de oorspronkelijk geplande datum, blijkt uit een enquête van trouwsite ThePerfectWedding.nl onder ruim 2.500 bruidsparen. Ook uit cijfers van het CBS valt op te maken dat er minder getrouwd wordt in coronatijd: werden in mei en juni vorig jaar nog respectievelijk 7.279 en 7.990 huwelijken gesloten, in 2020 daalde dat naar 2.870 en 4.334.

Veel bruidsparen die uitweken naar augustus of september omdat ze niet wilden snijden in de gastenlijst of hoopten op een zorgeloos feest zonder anderhalvemeterregel, komen opnieuw in de problemen. Het aantal gasten is nu afhankelijk van de locatie, afstand houden is nog steeds verplicht en ook moet iedereen een vaste zitplaats hebben. Dansen mag, maar alleen in de buitenlucht. Omdat familiefeestjes steeds vaker een bron van besmettingen zijn, kwamen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond met het „zeer dringende advies” gasten „in huis en tuin” tot maximaal zes personen te beperken.

Een week voor onze bruiloft heb ik even heel hard gehuild: Ik wist niet meer waar ik aan toe was Anne den Hartog bruid

Met dat laatste was voor Joyce uit Geleen (33) de chaos compleet. Zij gaat op 28 augustus trouwen, nadat het feest op 12 juni 2020 – een datum die al vier jaar vaststond – niet door kon gaan. Toen duidelijk werd dat er in horecagelegenheden niet gedanst mocht worden maar thuis wel, besloten zij en haar vriendin halsoverkop de feestelijkheden te verplaatsen. „We hebben een tuin van 150 vierkante meter, er zou een stretchtent komen van 80 vierkante meter, de gastenlijst is teruggebracht van negentig naar vijftig personen. Alles is geregeld: iedereen kan anderhalve meter afstand houden, er zijn voldoende zitplaatsen. Maar toch mag het niet.”

Aangepaste gastenlijst

De communicatie vanuit de overheid vindt ze niet bepaald duidelijk. „Ik heb drie keer nagevraagd aan welke maatregelen we ons moesten houden, en ik heb drie verschillende antwoorden gekregen. De ene keer was het: ‘dansen is niet toegestaan en iedereen moet een vaste zitplek hebben’, de andere keer ‘je mag doen wat je wilt, zolang je maar 1,5 meter afstand houdt’.”

Joyce, die haar achternaam „niet voor altijd verbonden wil hebben aan de coronacrisis”, baalt ook van de tegenstrijdigheden in het beleid. „Wat ik niet begrijp: ik mag wel zeven dagen per week handballen en vreemden in hun nek hijgen, maar geen besloten feest geven. En waarom worden er nu landelijke maatregelen afgekondigd terwijl hier in het zuiden nauwelijks iets aan de hand is?”

Ook Anne den Hartog was in de aanloop naar haar huwelijksfeest vaak in verwarring. „Ik heb alle persconferenties van begin tot eind gevolgd, en moest daarna telkens nog urenlang naar informatie zoeken. Een week voor onze bruiloft heb ik even heel hard gehuild: ik wist gewoon niet meer waar ik aan toe was: mochten we nu dansen of niet? Je wilt je gasten graag de juiste informatie geven.”

Via haar trouwblog Loves2Love krijgt ze de laatste tijd veel vragen van bezorgde bruidsparen. Ze wijst hen op de websites van het RIVM en de rijksoverheid. „Wees voorbereid, is daarnaast mijn advies. Maak alvast een aangepaste gastenlijst met dertig personen. Tussen nu en oktober kan er nog van alles veranderen.”

Joyce en haar aanstaande verheugden zich op een zorgeloos feest „met iedereen die we liefhebben”. Ze willen zich aan de regels van de overheid houden – ook al gaat het slechts om een dringend advies – en bekijken of het mogelijk is om uit te wijken naar een externe locatie. „Maar linksom of rechtsom: er gaat getrouwd worden op 28 augustus. Ik heb het afgelopen half jaar vier verschillende bruiloften gepland. Ik kan zo wedding planner worden.”

Partycentra: ‘We hebben al bijna 300 afzeggingen’ Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan. Het is een kroegwijsheid waar horecaondernemers in deze coronacrisis nog meer mee worstelen dan normaal, vertelt Rob Paulus. Paulus is eigenaar van een restaurant (De Zwaantjes) en zalencentrum (Absoluut) in Sint-Michielsgestel. In dat die laatste kunnen normaal gesproken honderden mensen voor een congres of om tegelijk een feest te vieren te organiseren. Nu zijn dat er, verspreid over twee zalen, maximaal honderd. „En iedereen moet zitten.” Aan het begin van zo’n feest evenement gaat dat nog wel, zegt Paulus. „Maar later op de avond moeten medewerkers of de dj mensen vaker corrigeren.” De zaalverhuur is één van de sectoren waar deze crisis de hardste klappen vallen. In een sector waarin vaak minstens zes maanden, zo niet een jaar, vooruit wordt gepland, is de onzekerheid die deze coronacrisis voortbrengt extra lastig. Ondernemers zeggen nog altijd annuleringen binnen te krijgen. Zo kreeg Paulus er vorige week op één dag zeven binnen. „Laatst zelfs al de eerste afzegging voor volgend jaar februari. Mensen hebben er niet het volste vertrouwen in.” Bij Maarten Pannekoek, mede-eigenaar van partyboerderij (en camping) Vossenberg in Epe, loopt het aantal afzeggingen „wel richting de driehonderd”. Na de persconferentie van premier Rutte dinsdagavond kwamen er óók enkele aanmeldingen binnen – van mensen die al catering bij zijn bedrijf hadden besteld, en nu op zoek waren naar een ‘officiële’ locatie, in plaats van de eigen (kantoor)tuin. „Maar de tendens is wel… dat er meer annuleringen dan aanmeldingen zijn.” Hij is daar „heel flexibel” in, zegt Pannekoek. „Dit is een situatie die iedereen overkomt. Bovendien is het ons vak om het mensen naar de zin te maken. Dan gaan we niet moeilijk doen als ze willen afzeggen.” Maar toch: nog een jaar als dit, dat houden ze niet vol, zeggen beide ondernemers. Paulus: „Onze brouwer, hij is tevens pandeigenaar, denkt wel mee, maar kan ons ook niet oneindig blijven steunen.” Pannekoek: „De overheidssteun houdt ook een keer op.” Hij hoopt op een terugkeer naar ‘normaal’ in de lente. „Dan kunnen we dit jaar vergeten en weer lekker vooruit.” Annemarie Sterk