Minister Schouten trekt omstreden stikstofmaatregel krachtvoer in

De veevoermaatregel die ervoor moest zorgen dat de stikstofuitstoot van de melkveehouderij zou afnemen, wordt woensdag ingetrokken door minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie). Dat bevestigen Haagse bronnen tegenover NRC. De coalitie bespreekt deze stap woensdagmiddag naar aanleiding van twijfels over het effect van de maatregel na een analyse van Wageningen University & Research (WUR).

Met de maatregel wilde het kabinet vanaf september het eiwitgehalte in krachtvoer terugdringen. Daardoor zouden er minder eiwitten terecht komen in de urine van koeien en de stikstofuitstoot van de dieren dalen. Boeren verzetten zich daartegen omdat voer met minder eiwitten slecht zou zijn voor de koeien. De WUR werd ingeschakeld om uit te zoeken wat klopte.

Koeien krijgen momenteel al minder eiwitten binnen doordat het gras dat zij eten als gevolg van de droogte minder eiwitten bevat, aldus de wetenschappers van de WUR. Om hun gezondheid op peil te houden, hebben de dieren de eiwitten in hun krachtvoer nodig.

Protest

Boeren protesteren al langer tegen de maatregel, die volgens hen ten koste gaat van het afweersysteem en de spieropbouw van de dieren. Ze trokken onder meer naar het RIVM in Bilthoven. Ook stelden ze een ultimatum tegen Schouten in en spanden ze een kort geding aan.

Het verzet was breder dan alleen van de boeren. Ook onder meer Johan Vollenbroek van de natuurorganisatie Mobalisation for the environment (MOB) en de Tweede Kamer waren het niet eens met de maatregel. Voor het reces dwong de Kamer een onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving af naar de veevoermaatregel en naar een alternatief plan dat vanuit de sector zelf zou moeten komen.

Naar verwachting stuurt minister Schouten woensdagmiddag een Kamerbrief over de kwestie. Er moet nu een andere oplossing worden gevonden om voldoende stikstofruimte vrij te maken. Daarmee zou onder meer extra woningbouw mogelijk gemaakt moeten worden.

Lees ook deze vier vragen over eiwit in veevoer: Eiwit in veevoer: ‘Wat er niet inkomt, gaat er ook niet uit’