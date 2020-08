Minder bedrijven, maar gemiddeld meer varkens en runderen per boer

Hoewel het aantal rundvee- en varkensbedrijven het afgelopen jaar afnam, houden de overgebleven boeren gemiddeld meer dieren. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De rundveestapel groeide bovendien voor het eerst sinds 2016.

Op 1 april, de jaarlijkse peildatum van de landbouwtelling van het CBS, telde Nederland 24.000 rundveebedrijven. Dat is een daling van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal varkensbedrijven nam af met ruim 12 procent, tot 3.600. Tegelijk groeide de rundveestapel met 0,7 procent tot 3,8 miljoen koeien, en kromp de varkensstapel met ‘slechts’ 1,2 procent tot ruim 12,1 miljoen.

Ook telde het CBS in april 100 miljoen kippen, 1 procent minder dan vorig jaar. Er zijn meer melkgeiten (4,3 procent), maar minder schapen (5,8 procent, exclusief lammeren) dan in 2019.

Schaalvergroting

Al tientallen jaren neemt het aantal bedrijven af, maar worden de bedrijven gemiddeld wel groter, aldus het CBS. Een deel van de boeren die stoppen met hun landbouwbedrijf, kunnen de rechten om dieren te houden doorverkopen aan andere boeren. „Dagelijks stoppen er bedrijven. Maar de productie die bij hen verloren gaat, wordt opgekocht door de boeren die blijven. Dat resulteert in schaalvergroting”, aldus het CBS.

Zo daalt het aantal varkensbedrijven sinds 2000, maar stijgt het gemiddelde aantal varkens per bedrijf sinds dat jaar ook. In 2000 hadden de 14.520 Nederlandse varkensboeren gemiddeld 900 varkens per persoon, dit jaar ligt het gemiddelde op 3.400 varkens per bedrijf. Nederland telde in 2000 een miljoen varkens meer dan nu.

Stikstof

De discussie rond het inkrimpen van de veestapel loopt al tientallen jaren, maar werd vorig jaar opnieuw relevant. Onder meer een oproep van D66 om de veestapel te halveren, om zo de stikstofuitstoot door de landbouw te beperken, leidde tot veel onrust onder boeren.

Het kabinet maakte eind vorig jaar 180 miljoen euro vrij om een stopregeling voor varkenshouders te financieren. Het kabinet kreeg tegen het sluiten van de regeling in januari ruim vijfhonderd aanvragen binnen, meer dan de oorspronkelijke 350 waar het kabinet op had gerekend. De bedrijven die deze regeling hebben aangevraagd, zijn nog meegerekend in de telling van dit jaar.