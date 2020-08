Malinezen waren nog niet bekomen van vorige staatsgreep

Toen bandenverkoper Bocari Timbine dinsdag hoorde dat er was geschoten op de legerbasis van Kati, zo’n vijftien kilometer ten noorden van de Malinese hoofdstad Bamako waar hij woont, gooide hij meteen de rolluiken van zijn garage dicht. In de nauwe straatjes rond Medina Coura in Commune II, bekend om zijn park en fontein, deden al zijn collega’s hetzelfde. „Staatsgrepen beloven weinig goeds. Ik houd er niet van en het is slecht voor de zaken”, zegt hij woensdagmiddag, inmiddels terug in zijn winkel.

Op dezelfde manier begon namelijk de ellende in Mali in 2012, met een muiterij op dezelfde legerbasis, en een militaire staatsgreep waarna jihadisten hun kans schoon zagen om het noorden van het land te veroveren. Mali zit nog altijd met de nasleep van die crisis. Timbine vreest dat het met het gedwongen aftreden van president Ibrahim Boubacar Keïta, niet veel anders zal gaan. Keïta werd dinsdagavond bij zijn privéwoning in Bamako opgepikt door de muitende soldaten en gedwongen om nog voor middernacht het aftreden van zichzelf, de regering en het parlement aan te kondigen.

Lees ook de eerste analyse na de coup in Mali

Deze gebeurtenis volgde op maanden van volksprotest tegen gesjoemel met de uitslagen van lokale verkiezingen in maart, tal van corruptieschandalen en onvrede over de toenemende onveiligheid in Mali. Die protesten had Keïta verdiend, vindt Timbine. Maar de militaire interventie? „Het ging al slecht met de economie. Nu zal het zeker slechter gaan.”

Chaos en anarchie

De militairen namen woensdagochtend iedere twijfel weg, als die nog bestond, dat Mali voor de derde keer ten prooi was gevallen aan een coup, net zoals in 2012, en daarvoor in 1991. Geflankeerd door vier andere militairen sprak kolonel Ismael Wague woensdag het volk toe via de staatstelevisie. Hij werd gepresenteerd als de woordvoerder van het ‘Nationale Bevrijdings Comité’. „Ons land is vervallen in chaos, anarchie en onveiligheid door de mensen die ons land zouden moeten regeren”, zei hij. Hij nodigde alle oppositiegroeperingen uit om met de militairen te werken aan een overgangsregering en nieuwe verkiezingen voor te bereiden.

Dat waren mooie woorden, vindt onderwijzer Yaya Diarra. „Maar we zijn toch een democratie?” Hij geeft les op het Lycée Doulaye Baba in Bamako. Dag in dag uit zag hij de nieuwe generatie Malinezen, tot Covid-19 ook Mali lam legde. Als de militairen het echt goed met het land voor hebben, „dan moeten ze banen scheppen voor de jongeren. En zorgen voor onze veiligheid”, zegt hij. „Om te voorkomen dat we onszelf weer aan dezelfde steen stoten, moeten we zorgen dat de oude politici niet meer terugkomen.”

Ondanks de aanwezigheid van vredestroepen van de Verenigde Naties en militairen van het Franse leger sinds 2013, is Mali de afgelopen zeven jaar onder de voet gelopen door talloze jihadistische en andere gewapende groeperingen. Toeareg-separatisten en jihadisten gelinkt aan Al-Qaida zagen na 2012 hun kans schoon om grote delen van het noorden van Mali in te nemen en om te dopen tot Azawad, de vrijstaat waar de Toearegs al decennia van dromen.

De jihadisten werden door de Franse troepen verdreven, maar plegen nog wekelijks aanslagen en ontvoeringen. „Het spijt ons zo voor Mali. We zullen heel hard moeten bidden voor ons land”, laat Khalil Djietteye, een voormalige gids in de heilige stad Timboektoe via een spraakbericht op WhatsApp weten. Zijn stad leefde in 2012 negen maanden lang onder de bezetting van jihadisten en de shariawetgeving. Vrouwen die niet iedere centimeter huid hadden bedekt, werden opgepakt en gegeseld. Eeuwenoude tombes werden voor het oog van de camera vernield. De stad Timboektoe likt nog altijd zijn wonden van die tijd.

De coupplegers hopen het scenario van 2012 te voorkomen door ook de leiders van de Toearegs uit te nodigen aan de onderhandelingstafel. Maar Djietteye is er niet gerust op. „Dit is een groot verdriet voor Mali”, zegt hij met luide stem om boven passerende brommertjes uit te komen. „De dingen zullen alleen beter worden als God het wil.”

Met medewerking van Soumaila Guindo.