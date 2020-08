Kunst zal Beiroet moeten vernieuwen

Terwijl ze met drie collega’s door het museum liep, hoorde ze rare geluiden. „Het was alsof er zware vliegtuigen kwamen aanvliegen”, vertelt Zeina Arida, de directeur van het Sursock Museum, voor moderne kunst in Beiroet. „Het museum was net vijf minuten dicht en vanwege het geluid leek het ons verstandig naar de kantoren te lopen. Dat heeft ons gered, want al snel kwam de explosie waardoor alle ramen zijn gesprongen, en er veel schade is aan verschillende zalen.” Zij en haar drie collega’s kwamen er zonder fysiek letsel vanaf. Een collega die bij de ingang van het museum stond, holde naar buiten toen hij het ‘rare geluid’ hoorde. Hij raakte wel gewond, maar als hij binnen was gebleven had hij het mogelijk niet overleefd.

Het Sursock Museum is een van de vele kunstinstellingen die hard getroffen zijn door de explosie van 4 augustus, waarbij zeker 180 doden en ruim 6.000 gewonden vielen. In het havengebied zaten veel kunstinstellingen. En de schade is ook daar enorm: verschillende galeries, kunsthandels, de Arab Image Foundation voor fotografie, een museum over mineralen en het Nationaal Museum liggen grotendeels in puin. „Maar ook het gebied waar het uitgaansleven plaatsvond – waar de muziekscene was, bars en restaurants te vinden waren, kortom de plekken waar mensen hun frustraties kwijt konden: dat is allemaal weg. Als Libanezen zich willen afreageren, gaan ze dansen en eten. Het is niet voor te stellen, maar die hele buurt is gewoon weg”, vertelt Joumana El Zein Khoury, directeur van het Prins Claus Fonds en zelf afkomstig uit Beiroet. Het Prins Claus Fonds heeft er inmiddels een ‘Cultural Emergency Response Programme’ (CER) in werking gesteld om de schade vast te stellen en instellingen te helpen.

Na de burgeroorlog, die in 1990 eindigde, was Beiroet er niet zo slecht aan toe als nu het geval is, vertelt El Zein Khoury. „Wat er nu kapot is, heeft het effect dat vergelijkbaar is met dat van een kleine atoombom. Wat nog wel overeind staat, kan elk moment instorten. Ik sprak een architect, en die probeert nu te bewerkstelligen dat er geen verkeer meer door de stad mag. Zo wankel is Beiroet nu, zelfs een langsrijdende auto kan een huis of gebouw laten instorten.”

Portret van kunstverzamelaar Nicolas Sursock door Kees van Dongen uit 1930, dat beschadigd raakte bij de explosie. Foto Rowina BouHarb

Kees van Dongen

De gevel van het Sursock Museum staat nog wel overeind, maar de opvallende glas-in-loodramen van het twee verdiepingen tellende gebouw zijn er allemaal uit gesprongen. Binnen zijn ook enkele zalen deels ingestort of verwoest. Een groot deel van de collectie is kapot, waaronder de twee portretten van de kunstverzamelaar Nicolas Sursock, waarvan een in 1930 door Kees van Dongen werd geschilderd. Er was deze zomer geen grote tentoonstelling door Covid en door de economische crisis in het land. Een geluk bij een ongeluk, maar ook wrang, vertelt Arida. „We hadden in 2019 een overzichtstentoonstelling van Picasso, de eerste die er van zijn werk ooit te zien was in het Midden-Oosten. We plaatsten er Beiroet als cultuurstad internationaal mee op de kaart.”

Het museum had net een jarenlange en dure renovatie achter de rug. Arida: „We voldeden na de verbouwing aan alle mogelijke veiligheidsvoorschriften: brand, waterschade, noem maar op. Onze nieuw geplaatste brandwerende deuren zijn nu allemaal kapot. 2020 was al een zwaar jaar, maar door de explosie is het een onmogelijk jaar geworden.”

Ook Amar Zahr van de Beirut Art Residency, stelt dat deze explosie na de economische crisis en Covid „olie op het vuur is”. Naast praktische ondersteuning van kunstenaars organiseren ze tentoonstellingen en bijeenkomsten. Door Covid was de Residency gesloten, en was er ook niets georganiseerd. En dus raakte er niemand gewond. Maar van het gebouw is een groot deel weggeslagen. Zahr ziet de toekomst somber in: „Onze hoop om plannen voor de toekomst te maken is weg. We richten ons nu op fondsen die willen helpen om het culturele leven weer op te bouwen. Arab Fund for Art and Culture en Mophradat zijn hard bezig met het opbouwen van een gezond maatschappelijk, cultureel klimaat.” Naast particulieren fondsen zijn ook bijvoorbeeld UNESCO en het Blue Shield International bezig. Van de regering valt weinig te verwachten, het zal via internationale NGO’s moeten die buiten de (nieuw te vormen) regering om werken, benadrukken Zahr en Arida. „Anders is het zo verdwenen zonder dat een kunstenaar er een cent van ziet.”

Collectief wantrouwen

Kunst en politiek zijn in Libanon onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het najaar, toen er protesten waren tegen de corrupte regering en de economische crisis, sloten musea en kunstinstellingen hun deuren uit solidariteit met de demonstranten. Sinds de burgeroorlog nemen kunstenaars een nadrukkelijke positie in als het om politiek gaat, verklaart Zahr. „Met de revolutie maakten steeds meer illustratoren werk dat het collectieve wantrouwen en de minachting voor de overhead weerspiegelde. Hun invloed groeit, ook dankzij een steeds groter publiek via socialemediaplatforms. Maar de reikwijdte van kunst is beperkt als het gaat om het aanpakken van corrupte politiek in een vastgeroest systeem.”

El Zein Khoury denkt ook dat kunst een belangrijke rol heeft als het gaat om het narratief naar je toe te trekken en stereotypen te doorbreken, maar ze vreest ook dat het nog te vroeg is voor kunstenaars om er nu mee bezig te zijn in hun werk. „Op Facebook zag ik een kunstenaar die een post plaatste met: ‘ik wil niets horen over creëren nu, we hebben onze doden nog niet eens begraven’. Ik denk dat het wel komt, maar er is tijd nodig. De burgeroorlog had veel impact op de kunst, en ik kan me niet voorstellen dat dat nu anders zal zijn.”

Ook Zahr denkt dat er lange tijd overheen zal gaan: „Tijdens de revolutie zag je dat sommige kunstenaars optimisme uitstraalden, dat er werk kwam dat hoop gaf voor een ‘nieuw’ Libanon. Veel van dat werk was spontaan maar daarom ook wat naïef vaderlandslievend. Ik verwacht wel dat er belangrijke kunst gemaakt zal worden als gevolg van het sociaal-politieke klimaat, maar dat zal tijd kosten. De weg daarnaartoe is lang.”

De hal van het Sursock Museum na de explosie. Foto AFP/ HO/ Sursock Museum

En de reis zal moeten beginnen bij de wederopbouw, waarbij de hulp van buitenaf zal moeten komen. „Het overleven van Beiroet betekent het overleven van pluralisme, diversiteit, tolerantie, cultuur en vrijheid van meningsuiting. Als we nu niet helpen, lopen we het gevaar dat we een nieuw Gaza, Syrië of Jemen worden”, aldus galeriehouder Saleh Barakat deze week in Art News. Zijn galerie is weggevaagd en zijn collega is omgekomen. Libanon is een centraal gebied voor de hele regio, benadrukt hij. Gebeurt de opbouw niet goed, dan is de Libanese cultuur de volgende die door extremisme bedreigd wordt.

En terwijl juist nu de rol van kunst zo groot is, aldus Arida: „Kunst is belangrijk om verandering teweeg te brengen, heeft daar een rol in. Sterker nog: daar is kunst voor bedoeld. Juist nu moeten we bouwen en vernieuwen. Dat is wat de culturele wereld in Beiroet nu te doen staat: vernieuwing afdwingen. Doe je dat niet, dan kunnen we over een paar jaar weer alles opbouwen omdat Beiroet opnieuw is vernietigd.”