Koeman is ‘thuis’, nu moet hij bij FC Barcelona een pact met Messi zien te sluiten

Ronald Koeman keerde in tenue de ville terug naar de club waar hij als speler van 1989 tot 1995 zijn grootste successen kende. Relaxed ogend, geen sokken in zijn schoenen en een mondkapje in clubkleuren. Tijdens zijn presentatie kwam uiteraard het moment van 20 mei 1992 op de schermen voorbij, de glorieuze vrije trap waarmee hij FC Barcelona de eerste Europa Cup I in de clubgeschiedenis schonk. Het maakte Koeman, wiens schot in het clubmuseum in de vorm van een standbeeld is vereeuwigd, als speler onsterfelijk. Op zijn 57ste mag de Nederlander nu laten zien of hij die status als coach ook verdient. „Ik voel me klaar voor deze stap”, zei Koeman vol zelfvertrouwen vlak na het tekenen van zijn tweejarig contract. „Een trainer van Barcelona heeft bagage nodig om zich staande te houden. Die heb ik.”

Twee keer was Koeman al in beeld geweest voor deze functie, zijn „droom”. Aan het begin van de eeuw was hij uitverkoren om in Barcelona aan een nieuw elftal te bouwen, maar zijn toenmalige werkgever Ajax hield hem tegen. Landgenoot Frank Rijkaard veroverde drie jaar later, in 2006, met de ontluikende Lionel Messi op de bank, met Barça de Champions League. Afgelopen januari was het Koeman zelf die de flirt van zijn oude liefde afwees en ervoor koos bij Oranje te blijven. Toen Barcelona dit weekeinde voor de derde keer bij hem aankwam, kon hij de lokroep niet weerstaan. „Het voelt als thuiskomen”, zo sprak Koeman de woorden die van hem werden verwacht. „FC Barcelona is nog altijd de grootste club van de wereld. En ik hoop ons daar te brengen waar we horen. Boven alles en iedereen. We zullen hard moeten werken om het verloren gegane prestige te herstellen.”

De wijze waarop FC Barcelona vrijdag door FC Bayern München met 8-2 te kijk werd gezet, deed Koeman pijn aan de ogen. Het was zo schrijnend dat voorzitter Josep Maria Bartomeu genoodzaakt was direct in te grijpen. Dus nam FC Barcelona afscheid van trainer Quique Setién en technisch-directeur Éric Abidal. Bartomeu was slim genoeg om uit lijfsbehoud te kiezen voor Koeman, die bij vrijwel alle socios krediet geniet.

Afscheid van routiniers

Koeman zal eerst puin moeten ruimen, voordat hij aan een nieuw elftal kan gaan bouwen. Bartomeu heeft hem aangesteld om een aantal pijnlijke beslissingen te nemen. Zo zal hij afscheid moeten nemen van een aantal oudere spelers wiens salarissen te zwaar op de begroting drukken. Koeman wilde niet op namen ingaan, maar het is een publiek geheim dat er voor Samuel Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Luís Suárez en Arturo Vidal geen toekomst meer is in Camp Nou. Hun vertrek zou FC Barcelona 70 miljoen aan salariskosten schelen.

De saneringsopdracht van Koeman lijkt op die van zijn voormalige ploeggenoot Pep Guardiola, die bij zijn aantreden in 2008 de sterspelers Ronaldinho en Deco de deur wees. Guardiola deed destijds waar velen binnen FC Barcelona op hoopten. Hij bouwde rond de opkomende wereldster Messi, volgens de leer van Johan Cruijff, een nieuw elftal – met belangrijke spelers uit de eigen jeugd. Guardiola’s elftal overtrof het ‘Dream Team’ van zijn leermeester Cruijff en groeide uit tot succesvolste ploeg in de clubhistorie. Koeman heeft de loodzware opdracht zo’n kunststukje te herhalen.

De grootste vraag is of Koeman de inmiddels 33-jarige Messi voor zich weet te winnen en zo ja, welke rol de Argentijn dan zal moeten gaan spelen. Koeman liet er geen twijfel over bestaan dat hij Messi graag wil behouden. „Messi is de beste speler van de wereld en die wil je natuurlijk liever in je eigen team hebben dan dat je hem tegen gaat komen als tegenstander”, zo sprak Koeman zijn bewondering uit over de aanvoerder. Om vervolgens toe te voegen: „Maar ik heb alleen iets aan spelers die met hun volle overtuiging voor FC Barcelona willen spelen. Zo niet, dan kunnen ze beter vertrekken.”

Tactisch te werk

Koeman zal zeer tactisch te werk moeten gaan om een pact met Messi te kunnen sluiten waarbij alle partijen zich gerespecteerd voelen. Na het vertrek van Guardiola slaagden diens opvolgers Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde en Quique Setién er geen van allen in een nieuwe stabiele ploeg rondom de ster te bouwen. Grotendeels kwam dat door Messi zelf, die alleen voetbalvrienden als Neymar en Suárez naast zich duldde. Met hen won Messi in 2015 zijn laatste Champions League. De laatste vijf seizoenen kocht FC Barcelona voor honderden miljoenen euro’s nieuwe spelers, maar de meesten bleven ver in de schaduw van Messi. De nummer 10 van Barcelona zorgde er – al dan niet bewust – met zijn dominante spel voor dat anderen zich niet ontwikkelden als bepalende spelers.

De trainers van Barcelona gaven Messi zijn zin in de hoop dat hij het verschil wel zou blijven maken. Messi betaalde dat vertrouwen vaak terug, maar de tijd kreeg toch ook vat op hem. Barcelona wist het verval met een reeks van nationale titels te verbloemen, maar in de Champions League bleek dit jaar pijnlijker dan ooit dat de uitschakelingen tegen Juventus (2017), AS Roma (2018) en Liverpool (2019) geen incidenten waren. Bayern legde vorige week alle zwakke punten van Barcelona bloot.

Het is aan Koeman ervoor te zorgen dat Messi een meer dienende rol gaat spelen zodat spelers als Frenkie de Jong, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé beter tot hun recht komen. Als Messi geen stap opzij wil zetten, dan rest Koeman niets anders dan een van de beste voetballers ooit te laten gaan. Dat zullen de socios hem alleen vergeven als een nieuw droomelftal snel aantrekkelijk voetbal aan resultaat weet te koppelen. Koeman maakte zich op zijn eerste werkdag nog geen zorgen over de voorzitterverkiezingen in maart 2021. „Als de resultaten goed zijn, dan zullen alle kandidaten met me door willen.”

Zo niet, dan kan de droombaan van Koeman alweer voorbij zijn voordat Oranje aantreedt op het EK in 2021.

