Inspectie weer kritisch over euthanasie bij dementie

Opnieuw is onder sommige artsen onrust ontstaan omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Medisch Tuchtcollege de euthanasie op een patiënt met dementie hebben bekritiseerd. Maandag kreeg een arts een waarschuwing van de tuchtrechter over de euthanasie die ze had toegepast op een wilsonbekwame, demente patiënt. De arts had volgens beide instanties niet goed onderbouwd waarom ze het negatieve oordeel van de SCEN-arts, die een verplichte second opinion geeft bij euthanasie, naast zich had neergelegd.

In 2007 was bij de patiënte beginnende dementie geconstateerd. Tien jaar later, op haar 67ste, leed ze „uitzichtloos en ondraaglijk” en was ze onrustig, boos en agressief tegen haar familie, verzorgenden en medebewoners in het verzorgingstehuis. Ze had in 2011 schriftelijk laten vastleggen dat ze niet meer wilde leven als ze geestelijk ondraaglijk leed en in een verpleeghuis terechtkwam. In 2017 vond de euthanasie plaats, op grond van die schriftelijke verklaring.

‘Drie jaar spanning’

De specialist ouderengeneeskunde die de waarschuwing heeft gekregen, heeft al drie jaar niet kunnen werken door de spanning die zo’n Inspectie-onderzoek veroorzaakt, stelt Steven Pleiter, bestuurder van het Expertisecentrum Euthanasie (Levenseindekliniek) waar ze werkt. „De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had drie jaar (!) nodig voor deze klacht. Al die tijd leefde de arts in spanning en onzekerheid”, schrijft Pleiter in een verklaring. Ook het openbaar ministerie doet onderzoek naar deze zaak.

Dat de euthanasie werd toegepast op grond van een schriftelijke wilsverklaring van de patiënt (die niet mondeling door haar werd bevestigd), vindt de tuchtrechter geen bezwaar. Dat mag, zo oordeelde de Hoge Raad in april. In de schriftelijke wilsverklaring moet de patiënt wel specifiek schrijven dat hij óók euthanasie wil wanneer hij of zij „als gevolg van voortgeschreden dementie zijn wil niet meer kan uiten”.

Wet afbakenen

Dat arrest van de Hoge Raad was het gevolg van de vervolging van een verpleeghuisarts voor moord. Zij had euthanasie toegepast bij een diep demente vrouw. De demente vrouw had weliswaar jaren eerder schriftelijk laten vastleggen dat ze in deze omstandigheid niet meer zou willen leven, maar de arts had niet gecontroleerd of die wens nog steeds gold.

De strafrechter oordeelde dat de arts naar eer en geweten had gehandeld, maar justitie wilde weten of een schriftelijke verklaring jaren later nog voldoende grond is voor euthanasie bij een wilsonbekwame patiënt. Ze wilde de euthanasiewet, die 18 jaar oud is, opnieuw afbakenen omdat de grenzen in de praktijk telkens een beetje zouden worden opgerekt.

De verpleeghuisarts werd vorig jaar ontslagen van rechtsvervolging. Het OM ging niet in hoger beroep maar meteen in cassatie bij de Hoge Raad.

Eind vorig jaar stelde de procureur-generaal al in een advies aan de Hoge Raad dat iemand met diepe dementie zijn wilsverklaring niet altijd meer hoeft te bevestigen. „Als de arts tot de conclusie komt dat dit zinloos is en onnodig belastend voor de patiënt, moet dit medisch-professionele oordeel in beginsel gerespecteerd worden door de rechter”.

Pleiter zegt over de waarschuwing van maandag: „De arts heeft het SCEN-advies zwaar laten wegen en uitgebreid besproken in een multidisciplinair overleg met een zestal ervaren artsen en verpleegkundigen. Unaniem vonden ze het onvoldoende overtuigend en daarom werd gemotiveerd afgeweken van dit advies. Euthanasie uitvoeren met een negatief SCEN-advies is mogelijk; een positieve ondersteuning is volgens de wet geen voorwaarde.”

In 2019 kregen 162 patiënten met dementie euthanasie. Nog eens 68 patiënten met een psychiatrische aandoening vroegen en kregen euthanasie. Veruit de grootste groep van mensen die euthanasie kregen was kankerpatiënt: 4.100. 408 patiënten met een aandoening aan het zenuwstelsel kregen euthanasie en 281 patiënten met hart- en vaataandoeningen. Veruit de meeste gevallen van euthanasie (ruim 5.000) werden thuis verricht. Bron: Jaarverslag Euthanasiecommissie 2019.