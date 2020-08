‘Ik word negentig’ zei hij altijd

Wela Steenvoorden-Hendrix is woedend. Witheet. „De stoom komt uit mijn oren”, zegt ze dinsdagavond aan de telefoon. Ze heeft net naar de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gekeken, waarin nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Ze is niet boos vanwege de beperkingen, ze is boos dat die beperkingen nodig zijn omdat mensen zich onverantwoordelijk hebben gedragen. „Egoïstische randdebielen die toch met zijn allen bij elkaar moeten gaan zitten.”

Die drukke stranden, die volle huiskamers en veel te gezellige kroegen. „Eigenlijk zou iedereen die naar die plekken gaat een verklaring moeten ondertekenen: dat ze afzien van zorg als ze corona krijgen.”

Wela is boos dat er weer mensen zijn gestorven en nog gaan sterven, en dat die nabestaanden als zij gebroken achterlaten. Wela Steenvoorden-Hendrix was 33 jaar getrouwd met Hans Steenvoorden, toen hij stierf op 2 mei 2020, een dag na hun trouwdag, twaalf dagen nadat hij was gediagnosticeerd met Covid-19.

Wela staat op de wachtlijst van de rouwverwerkingspsycholoog, want ze krijgt het in haar hoofd niet bij elkaar. Haar gezonde man van 56 maakte iedere ochtend om half vijf een wandeling met hun acht grote Russische windhonden, en nu is hij er niet meer.

Hans is geboren in Geertruidenberg en heeft drie zussen. Hij was een stille, zachtaardige man, zegt Wela, met droge humor. „Ik vond alles leuk aan hem. Hij was echt mijn soulmate. We gingen het liefst samen naar hondenshows.”

Het kwam, ook toen hij ziek was, niet in Hans op dat hij snel dood zou gaan. „‘Ik word negentig’ heeft hij altijd gezegd. Ik wilde eerder gaan, omdat ik gewoon niet zonder hem kan. In het ziekenhuis, toen hij daar levenloos in dat bed lag, zei ik: ‘Dít hebben we niet afgesproken.”

Als de honden elk moment konden gaan baren, bleef Hans altijd naast de werpkisten slapen

Hans en Wela leerden elkaar kennen bij de fanfare in Tilburg, waar ze allebei woonden. Zij was majorette en hij speelde trompet. Drie jaar later trouwden ze. Ze kregen twee kinderen, hun zoon is 29 en hun dochter 25.

Hans had een baan als financial controller en in zijn vrije tijd had hij samen met Wela, die in de gehandicaptenzorg werkt, een kennel aan huis. Het gelukkigst was Hans rond de tijd dat de kinderen geboren werden, zegt Wela. „Die fonkelende ogen en een big smile.” Die glimlach zag ze de laatste jaren ook vaak als er puppy’s waren. Acht jaar geleden hadden ze hun eerste nestje. „We hadden net zeven nieuwe pups”, zegt Wela. Als de honden elk moment konden gaan baren, bleef Hans altijd naast de werpkisten slapen.

De Russische windhonden, Barsois, kwamen per toeval in hun leven. „In Tilburg was een heel klein vrouwtje dat we vaak met deze dieren zagen lopen. Zo mooi. Ze zijn elegant, stralen rust en zachtheid uit. Toen ben ik in mijn hondenboek gaan zoeken naar het ras. Ze blaffen bijna niet, want ze worden gefokt voor de wolvenjacht.”

Verhuizen voor de honden

Vanwege hun liefde voor honden verhuisden Hans en Wela naar Baarle-Nassau, het Nederlandse deel van het grensdorp Baarle, waar ze genoeg buitenruimte voor de dieren hebben. Het is een vreemde plek om te wonen, gedurende de coronacrisis, omdat het verschil tussen het Belgische en het Nederlandse beleid er zo zichtbaar is. In België zijn mondkapjes op veel openbare plekken verplicht en de bewoners van Baarle-Nassau zijn door de gemeente opgeroepen om daar zoveel mogelijk in mee te gaan, maar de Nederlandse toeristen hebben lak aan mondkapjes, ziet Wela. Laatst maakte een hoogbejaarde Nederlander een opmerking omdat Wela er een droeg. „Dat is niet verplicht hoor”, zei hij. De adrenaline gierde door Wela’s lichaam. „Mijn man is aan corona overleden”, zei ze.

Hans Steenvoorden had net de rails en treintjes gekocht voor het „treinlandje” dat hij zou gaan bouwen in de kamer waar vroeger hun dochter sliep. Met zijn zoon speelde Hans graag het fantasykaartspel Magic. Over zeven jaar zouden Hans en Wela hun veertigjarige huwelijksjubileum groots gaan vieren. „Zijn urn staat hier in de kamer. Dat feest komt er gewoon.”

Op 29 augustus is er een herdenkingsdienst voor Hans in het crematorium. De uitvaart in mei werd vanwege de toen geldende voorschriften heel klein gehouden. Wela had goede hoop dat het 29 augustus weer allemaal ‘normaal’ zou zijn, maar nu moet ze toch aanpassingen doen. „De dienst mag gelukkig wel doorgaan, maar ik heb mijn genodigdenlijst voor hier thuis gehalveerd omdat er maar zes mensen mogen komen.”

Toen Hans ziek werd, kreeg Wela ook corona. Ze weten niet precies waar ze het hebben opgelopen. Wela kan nog steeds erg moeilijk ademhalen. Ze haalt het einde van de straat amper. De honden bewegen vooral op het veld achter hun huis. Door de coronacrisis is Wela anders naar haar medemens gaan kijken. „Ik kom bijna nergens want ik vertrouw niemand.”