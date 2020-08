Kirk Hammett: ‘Ik ben altijd degene met radicale ideeën’

‘Heavy metal heeft dezelfde ingrediënten als klassieke muziek. We gaan van agressief en onverbiddelijk naar licht en luchtig, met dezelfde hoeveelheid drama, dynamiek en onvoorspelbaarheid. Daarom gaat het zo goed samen.” Aan het woord is gitarist Kirk Hammett, en hij kan het weten. September vorig jaar speelde hij met Metallica opnieuw twee concerten met een symfonieorkest voor de opnames van S&M 2, twintig jaar na het succesvolle S&M uit 1999. „Als we een bluesband waren die elke avond shuffles speelde, zou het niet zo goed werken met een orkest.”

Helder en opgewekt zet metalgitarist Hammett zijn liefde voor klassiek uiteen, eind juli. En dat terwijl het amper half negen in de ochtend is als hij aan de telefoon komt vanuit zijn huis op Hawaï, waar hij met zijn vrouw en twee zoons woont. Maar te vroeg vindt hij het niet: „Ik ben thuis altijd best wel vroeg op. Ik hou ervan met de cyclus van de zon mee te gaan. Naar bed als de zon ondergaat, wakker worden als die opkomt”, zegt hij.

Metallica-gitarist Kirk Hammett.

Metallica staat niet bekend om zachtzinnigheid, en de in San Francisco geboren Hammett wordt gezien als een heavymetalgitaargod. Hij kreeg gitaarles van virtuoos Joe Satriani, richtte op zijn zestiende thrashmetalband Exodus op (die zonder hem nog altijd bestaat) en werd al snel gevraagd om zich bij Metallica te voegen om het net ontslagen drankorgel Dave Mustaine op te volgen, net op tijd voor de opnames van debuutalbum Kill ’Em All in 1983.

Maar hoe snel en agressief zijn muziek ook is, Kirk Hammett (57) is relaxed. Hij brengt z’n tijd naast gitaarspelen door met surfen, yoga en zorgen voor zijn verzameling stripboeken en horror-parafernalia – waar zelfs een tentoonstelling aan is gewijd. Het is bij gebrek aan toeren wel gedwongen relaxen, en dat begint hem flink de keel uit te hangen. „Ik voel me net als elke muzikant op dit moment. Ik kan niet wachten om weer op pad te gaan om muziek te spelen voor mensen, want ik word echt gek. Ik wil gewoon fucking spelen.”

„Het is een pijnlijke herinnering aan wat we deden tot en met die derde week in september, waarna alles langzaam overhoop ging.”

Het contrast met S&M 2, dat volgende week uitkomt als album en concertfilm, kan bijna niet groter zijn. Wie de beelden bekijkt van de concerten in september 2019 ziet een andere wereld. Een monument van de pre-coronatijd. De band wordt er omringd door een orkest van ruim zeventig muzikanten en in de zaal zitten per avond 20.000 uitzinnige mensen, schouder aan schouder, naar San Francisco gereisd vanuit zeventig landen.

„Het is een pijnlijke herinnering aan wat we deden tot en met die derde week in september, waarna alles langzaam overhoop ging”, zegt Hammett. „En het ziet er niet naar uit dat het snel weer gaat gebeuren. Weet je, altijd als ik concertvideo’s bekijk, ook bij die van andere bands, dan doet het applaus het meeste met me, van binnen. Mijn lichaam reageert er gewoon op.” Hij grinnikt. „Ik ga bij zo’n video niet meteen staan om het in ontvangst te nemen of zo hoor, mijn ego heeft dat echt niet nodig, haha. Maar het is zo’n mooie uitbarsting van puur geluk, een uniek geluid dat je moet verdienen.” Weer zo’n grinnik. „Ik mis dat.”

Drummer en oprichter Lars Ulrich.

Metal met orkest

Twintig jaar geleden sprong Metallica in het diepe met het idee van metal met orkest. Ze waren niet de eerste rockband die met klassieke muziek in zee ging, maar wel met afstand de grootste. Bovendien deden de meeste bands het met goedkope keyboards, niet met een compleet symfonieorkest. Zowel metalheads als klassiek-aficionados zagen het eind jaren negentig met argusogen aan: kregen ze met liflafjes aangelengde metal, of met lomp beukwerk doorsneden orkestmuziek? Maar het werd een smaakvol huwelijk van bikkelharde riffs met prachtig gearrangeerde symfonische elementen, dat vijf keer platina haalde en een Grammy won. De songs van Metallica kregen vleugels op de strijkers en blazers van het San Francisco Symphony Orchestra, dat songs als ‘One’, ‘Enter Sandman’ en in het bijzonder ‘Nothing Else Matters’ van een extra laagje tijdloosheid voorzag.

De Nederlandse kruiwagen voor Slayer en Metallica

De nieuwe release is een jubileum van dat eerste album met hetzelfde orkest, maar gaat een stap verder, verzekert Hammett. „Iemand die de eerste S&M al heeft en nu het nieuwe album koopt, kan nooit pissig worden dat ’t hetzelfde is. Want dat is het echt niet.” Metallica is er juist altijd scherp op geweest om nooit twee keer hetzelfde te doen in hun carrière, zegt de gitarist, en ook de terugkeer naar dit concept moest iets fris opleveren. „Wat ik zelf heel gaaf vind is dat er nieuwe arrangementen zijn gemaakt bij songs die we de eerste keer ook deden, zoals de strijkers bij ‘Enter Sandman’. Maar ook het nieuwere werk past er heel erg mooi bij. Nummers als ‘Halo On Fire’, ‘The Day That Never Comes’ en ‘All Within My Hands’ profiteren echt van de uitvergroting van het orkest.”

„Ik ben in de band altijd degene met radicale ideeën. De anderen kijken me vaak aan en zeggen: Kirk, je bent gestoord.”

De keuze voor de songs was niet moeilijk. „We hebben nu meer albums, dus meer om uit te kiezen. Maar het was best wel duidelijk welke nieuwe songs zouden werken met een orkest en welke niet.” En toch kon niet alles wat hij wilde. „Ik ben in de band altijd degene met radicale ideeën. De anderen kijken me vaak aan en zeggen: Kirk, je bent gestoord. Zo wilde ik graag ‘The Thing That Should Not Be’ nog eens doen. Maar ja, de stemming daarvan zorgt altijd voor problemen en we wilden die problemen niet met zeventig andere muzikanten delen.”

De opname is een duidelijk hoorbaar gevolg van twintig jaar techniekontwikkeling – elke snaaraanraking is kraakhelder te horen. Maar ook de 20.000 bezoekers per avond die in de fonkelnieuwe Chase Center in San Francisco aanwezig waren, maken een verschil met de 3.500 die er in 1999 bij waren. Als de band en het orkest bij het slot komen van ‘The Memory Remains’ hoor je de meegezongen na-na-na-na’s (de zanglijn die oorspronkelijk door Marianne Faithfull werd gezongen) uit duizenden kelen tot de hemel stijgen. Bij het inzetten van ‘For Whom the Bell Tolls’ zwelt de zaal op als de bloeddorstige massa in een Romeinse arena. Als zanger James Hetfield in dat nummer ‘Blackened roar! Massive roar!’ zingt, hoor je een overweldigende brul terug waar je haren van overeind gaan staan.

Metallica-gitarist Kirk Hammett.

Symphony krijgt de ruimte

„Het orkest bracht hun wereld naar de wereld van heavy metal, maar op bepaalde momenten draait dat om en brengen wij onze wereld naar hen ”, zegt Hammett. Was het orkest in 1999 nog hooguit te gast bij Metallica, nu kregen ze een stuk meer ruimte en werd het meer een echte samenwerking. Zichtbaar, want het orkest zit nu rondom de band in plaats van een eind achter ze, maar je hoort het ook. Zo komen er halverwege twee uitgesponnen klassieke stukken: een deel van De Scythische Suite van Sergej Prokofjev, waar de band helemaal niet aan te pas kwam, en IJzergieterij, een nog zwaarder stuk van Sovjet-componist Alexandr Molosov, waarin metal en klassiek samensmelten. „Het gaf hun de kans om tijdens het concert zelf te laten horen wat klassiek en metal gemeen hebben. Ik leerde er ook van, bijvoorbeeld over stromingen als primitivisme en futurisme. Zoiets hadden we niet op het eerste album.”

Het orkest neemt zelfs Hammett zijn gitaarsolo in ‘The Unforgiven III’ uit handen. „Dat was echt een cadeautje. Mijn solo, gespeeld door zeventig instrumenten! Ik had dat natuurlijk nooit verwacht toen ik het opnam, zo’n verrassing. Een ander hoogtepunt vond ik Cliff Burtons bassolo, gespeeld door Scott Pingel.”

Hammett bedoelt ‘(Anesthesia) Pulling Teeth’, gespeeld door Metallica’s eerste bassist Cliff Burton op debuutalbum Kill ’Em All, drie jaar voordat hij omkwam bij een ongeluk met de tourbus. Het is een unieke bassolo, dankzij Burtons vingerplukkende spel en het grommen en gillen van z’n effecten, spelend als een gitarist. Op S&M 2 maakt orkestbassist Pingel – een liefhebber van de band en van het spel van Burton – er op zijn speciaal voor deze concerten aangeschafte elektrische bas een eigen versie van: een meeslepende blikvanger in de show.

James Hetfield.

Horrorfilmposters

Thuis houdt Hammett zich nu bezig met muziek schrijven. Voor Metallica, maar ook voor zichzelf. En daar heeft hij altijd orkestrale elementen bij in gedachten, vertelt hij. „Als ik iets schrijf denk ik altijd: dit is heavy, maar fuck, hoe heavy zou het wel niet klinken met twee cello’s en een viool? Met die aanpak had ik al twee instrumentale stukken geschreven voor mijn tentoonstelling met horrorfilmposters, en ik heb met Edwin Outwater [de dirigent van het San Francisco Symphony Orchestra, red.] een derde stuk geschreven. Inmiddels zijn we ook samen bezig met een vierde, een door flamenco geïnspireerd stuk. Hopelijk kunnen we het volgende maand opnemen en de bedoeling is dat we het in oktober met het Vancouver Symphony gaan uitvoeren. Maar of dat gaat gebeuren? Ik weet het niet, man. De situatie in de wereld verandert wekelijks.”

Metallica denkt ondertussen voorzichtig aan een nieuw album, zegt Hammett. Niet dat een opvolger voor het sterke Hardwired… to Self-Destruct uit 2016 er binnenkort al aankomt, maar de band beweegt wel die richting op. „We hebben onlangs besloten om de muzikale ideeën die we voor Metallica hebben aan elkaar te sturen. We willen graag allemaal weer eens samenkomen met onze ideeën en dan verder werken aan materiaal voor een nieuwe plaat. Het is echt nog pril.”

Misschien gooit hij de songs die hij nu heeft, stukken die niet voor Metallica zijn, wel bij elkaar voor een soloalbum . „Ik werk aan nieuwe songs omdat er gewoon niets anders te doen is voor me. Ik denk inderdaad wel eens: heck, ik kan net zo goed een album met mijn instrumentale muziek uitbrengen, zodat iemand ergens weer iets nieuws heeft om naar te luisteren.”

Metallica’s S&M 2 komt uit op 28 augustus.

