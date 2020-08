Honderden burgers gegijzeld door IS-tak in Nigeria

In een stad in het noordoosten van Nigeria worden honderden burgers gegijzeld door leden van ISWAP, de West-Afrikaanse tak van Islamitische Staat. Dat meldt persbureau AFP op basis van lokale bronnen. Strijders van ISWAP zouden op dinsdagavond de stad Kukuwa zijn binnengevallen en sindsdien honderden burgers in gijzeling houden. Waar zij worden vastgehouden, is niet bekend.

Een persoon die erin is geslaagd aan de gijzeling te ontkomen zegt tegen AFP dat mensen net naar de stad waren teruggekeerd. Veel inwoners hadden Kukuwa en de regio bij het Tsjaadmeer verlaten vanwege de vele geweldadigheden. De regio rond Kukuwa wordt grotendeels gecontroleerd door ISWAP. De terroristische groepering valt vaker steden en dorpen binnen. Bij gevechten met het Nigeriaanse leger zouden inmiddels duizenden militairen zijn omgekomen.

Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan tien miljoen mensen in het noordoosten van Nigeria inmiddels afhankelijk van humanitaire hulp, mede veroorzaakt door het coronavirus. De provincie behoort door de geweldsconflicten tot de drie regio’s in het West-Afrikaanse land waar de bevolking de slechtste leefomstandigheden kent.