‘Hier vind je het Saint-Tropez-gevoel’

Op de rand van het zwembad zit een vrouw met een knalgeel badpak, hoog uitgesneden, ze draagt een zonnebril met gouden montuur, lipstick en heeft volle, zwarte wimpers. Op de achtergrond klinkt loungemuziek. Bij een groep mannen – een bekende voetballer met zijn vrienden – wordt een witte magnumfles champagne ontkurkt. Rond het zwembad staan grote, houten bedden met dikke matrassen, de parasols zijn gesponsord door Veuve Clicquot, er wordt geluncht met gamba’s, steak tartare, salade niçoise en witte wijn.

Dit is Bernie’s Beachclub, tussen Zandvoort en Bloemendaal. „Hier vind je het luxe Saint-Tropez-gevoel”, zegt mede-eigenaar Maarten de Wit op „het upperdeck”. Daarvandaan heb je overzicht over de hele strandtent – links het zwembad voor families, in het midden de bar, rechts „de main pool” (voor 18+) en het restaurant met witgedekte tafels. Daarachter op de heuvel staat het mooiste bed: „De Cabana, handgemaakt in Bali met een privé-zonnedek.” Vanaf 150 euro mag je er een dagje liggen. De bedden rond het zwembad kosten vandaag 75 euro. Bij minder zomers weer zakken de prijzen tot 25 euro. „Vandaag stond er vanaf 9.00 uur een rij om binnen te komen, om 10 uur gaan we open.” De „host” bij de deur legt elke bezoeker rustig de huisregels uit, zoals dat kleren aan moeten tijdens lunch en diner. Leden – „members” – mogen langs de rij lopen. Ze betalen 500 euro per seizoen.

Toen Lilian ten Hove en Enzo Sisto uit Bloemendaal tijdens een strandwandeling hier even gingen kijken, zijn ze meteen lid geworden. „Mijn man heeft een romantische inborst”, zegt Ten Hove. „Toen hij zag dat je hier kunt lunchen aan een witgedekte tafel met de voeten in het zand, was hij meteen verkocht.” Ze besloten tot een „staycation”. Deze week fietsen ze elke ochtend door de duinen hier naartoe om te ontbijten met uitzicht op zee. Sisto: „Het is hier net een hotel, een suite, je ligbed staat al klaar, we mogen er altijd in, amazing life.” Ten Hove: „Er is zelfs een massagetafel en het eten is een feestje. We gaan in normale tijden graag op vakantie naar Nice, Sicilië of Puglia, maar hier zijn we in één week helemaal bijgekomen.”

Op de plek waar de club eindigt en het strand begint, hangen twee schommels aan een houten balk met in houten letters ‘BERNIE’S’ erop. „Ook inspiratie uit Bali”, zegt De Wit. „De schommel is fantástisch, een magneet voor Instagram.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020