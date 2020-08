HEMA-schuldeisers stemmen in met schuldherstructurering

Een ruime meerderheid van de schuldeisers van winkelketen HEMA heeft ingestemd met een herstructurering van de schulden. Dat meldt het bedrijf woensdag. HEMA noemde de stap „erg goed nieuws”.

Door de herstructurering wordt de schuld van het bedrijf teruggebracht van ongeveer 800 miljoen euro naar 300 miljoen euro. In ruil voor het verlagen van de schuld worden leningen omgezet in aandelen HEMA. Voor goedkeuring van de herstructurering was de steun nodig van driekwart van de schuldeisers die samen een obligatielening ter waarde van 600 miljoen euro bezitten. 98 procent stemde voor. Volgende week maandag moet een Engelse rechtbank het plan nog officieel goedkeuren.

HEMA was door de schuldenlast jaarlijks meer dan de helft van de brutowinst kwijt aan rente, zo’n 50 miljoen euro. De herstructurering werd half juni aangekondigd, toen de schuldeisers HEMA overnamen van miljardair Marcel Boekhoorn. Niet veel later maakten de eigenaren bekend HEMA te koop te zetten.

Lees ook: HEMA is in handen gevallen van zijn crediteuren, aangevoerd door een club van acht buitenlandse schuldfondsen. Wie zijn deze mysterieuze partijen en wat zijn zij met HEMA van plan?