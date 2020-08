Geen antwoord

‘Nog geen tweede lockdown dus”, zei de oudste neef (14) toen hij dinsdag de persconferentie uitzette. „Waarom geven ze niet meteen streng advies”, mokte de jongste (12). „Nu is het zo verwarrend, telkens iets anders. Alsof ze geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.”

„Voor hen is het ook de eerste coronacrisis hè”, zei mijn zus.

De oudste pulkte aan zijn zwachtel. Zondag trapte hij in verroeste spijker. Dat was vervelend, maar toen wisten we tenminste wél wat we eraan konden doen.

„Hoe deden jullie dat vroeger”, zei hij. „Wanneer er geen antwoorden waren?”

„Ja”, zei de jongste, „toen er nog geen Google was.”

„Jullie vergeten dat er in het Stenen Tijdperk van onze jeugd nog zoiets bestond als de bibliotheek”, kaatste zijn moeder terug. „En dat er ook nog volwassenen waren aan wie je dingen kon vragen.”

Ze haalden hun schouders op. Hun vertrouwen in meerderjarigen heeft dit jaar een aardige deuk opgelopen. Toen ik opgroeide, geloofde ik dat oudere mensen, hoe gênant ik ze meestal ook vond, uiteindelijk alles konden oplossen. Dat vertrouwen hebben mijn neven niet meer.

Later, toen de jongens naar bed waren, rookten mijn zus en ik op de veranda even geen sigaret.

‘Alles is zo onzeker”, peinsde ze. „Dat was het natuurlijk altijd al, maar toen wij klein waren werden we daar half niet zo hard mee geconfronteerd als de jongeren tegenwoordig. Toen geloofden we nog dat de wetenschap als een onzichtbare hand boven alles hing, gereed om ons te redden. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om in een tijd als deze op te groeien. Zonder het gezag en de zekerheid van kennis.”

„Ik interviewde ooit een man die de oorlog had doorgebracht in een Japans interneringskamp”, zei ik zacht. „Ik vroeg hem hoe hij het volhield, zonder familie, in de hitte, met de honger. Hij zei dat hij telkens deed dat alsof hij over vijf weken zou worden bevrijd. Zo kon hij aftellen, had hij iets om naar uit te zien. En als die vijf weken voorbij waren en er niets veranderde, zei hij tegen zichzelf dat het hoogstens nog wéér vijf weken zou duren. En zo overleefde hij.”

„Misschien moet ik dit aan de jongens zeggen”, zei mijn zus. „Kunnen ze goed gebruiken in het leren omgaan met onzekerheid.”

Ze staarde even voor zich uit.

„Nooit gedacht dat er een tijd zou komen waarin ik mijn kinderen zó weinig kon bieden”, zei ze, en smeet haar aansteker het duister in.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

