FC Barcelona bevestigt komst Ronald Koeman

Het was veel meer dan een flirt, de afgelopen dagen, tussen FC Barcelona en bondscoach Ronald Koeman. Na een week vol speculaties, toezeggingen en contractbesprekingen heeft de Catalaanse club woensdag de komst van Koeman als nieuwe trainer bevestigd. Kort daarvoor plaatste FC Barcelona nog een video van een doelpunt van Koeman op Twitter, dat hij maakte in zijn tijd als speler bij de club. Koeman treedt in de voetsporen van Johan Cruijff, die als enige Nederlander zowel speelde voor als trainer was van FC Barcelona.

Meer dan gebruikelijk is in de voetbalwereld gaven Koeman en zijn nieuwe club de afgelopen dagen blijk van de naderende deal. Koeman wilde graag naar Barcelona, zo liet hij aan de NOS weten. En de club zelf schreef op de website „er veel vertrouwen in te hebben dat Koeman binnen afzienbare tijd zou tekenen”. Een speciale clausule in het contract met de KNVB, waarin staat dat Koeman tussentijds zou mogen vertrekken als Barcelona zich voor hem meldde, toonde al eerder de affectie van de trainer voor de club aan. Koeman tekent een contract voor twee jaar bij de Catalaanse club.

Dwight Lodeweges voorlopig bondscoach

De plek van Koeman bij het Nederlands elftal wordt voorlopig ingevuld door assistent Dwight Lodeweges, meldt de KNVB. De voetbalbond gaat op zoek naar een vervanger voor Koeman, die sinds 2018 aan het roer stond bij Oranje. Het Nederlands elftal speelt begin volgende maand twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League.

In januari wilde Barcelona Koeman ook al inlijven, na het ontslag van trainer Ernesto Valverde. Toen schoof de bondscoach de interesse opzij, hij wilde met het Nederlands elftal naar het EK, waar het team zich daarvoor voor had gekwalificeerd. Het Europees Kampioenschap is vanwege de coronapandemie weliswaar een jaar opgeschoven, een tweede aanbod van de Catalanen kon Koeman niet naast zich neerleggen.

Europacup I

Naast Cruijff en nu dus Koeman waren ook Rinus Michels, Frank Rijkaard en Louis van Gaal coach van Barcelona. Cruijff won in 1992 als trainer van Koeman, die tussen 1989 en 1995 bij Barcelona speelde, de Europacup I. In de finale tegen Sampdoria maakte Koeman uit een vrije trap het enige doelpunt. Rijkaard pakte in 2006 de Champions League met de Catalaanse club.

Koeman was begin deze eeuw ook al trainer van het tweede elftal van FC Barcelona. Hij volgt bij de club Quique Setién op, die werd ontslagen na de blamage van Barcelona in de kwartfinale van de Champions League. Daarin verloren de Catalanen met maar liefst 8-2 van Bayern München. De nederlaag leidde ook tot een wisseling van de wacht in het bestuur. Woensdag maakte Barcelona bekend dat voormalig speler Eric Abidal als technisch directeur wordt opgevolgd door Ramon Planes.