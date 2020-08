Explosie bij woning gemeenteraadslid Castricum

Bij het huis van een gemeenteraadslid in het Noord-Hollandse Castricum heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie plaatsgevonden. Dat schrijft het betreffende raadslid, Ralph Castricum van de partij Forza! Castricum, op sociale media. „Ik ben hier helemaal kapot van”, aldus het raadslid.

Op foto’s die Castricum heeft gedeeld op sociale media zijn een vernielde ruit en voordeur te zien. Zelf stelt hij ongedeerd te zijn gebleven. Het is niet bekend wat tot de explosie heeft geleid of waarom die heeft plaatsgevonden.

De politie heeft bevestigd dat er dinsdagavond sprake was van een explosie in Castricum. Mogelijk is deze veroorzaakt door vuurwerk. Momenteel wordt er forensisch onderzoek gedaan naar het incident. Er zijn nog geen verdachten in beeld.