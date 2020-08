EU steunt betogers Wit-Rusland, maar houdt ook afstand

De Europese Unie stelt zich unaniem achter de vreedzame betogers in Wit-Rusland. Maar hoe het verder gaat met het land is een zaak van Wit-Rusland en zijn inwoners zelf.

Die dubbele boodschap gaf de Europese Raad van regeringsleiders woensdag op een speciaal bijeengeroepen videotop over de Wit-Russische crisis. Daarmee erkent de EU impliciet dat ze in het verdere verloop van de gebeurtenissen hoogstens een bescheiden rol kan spelen.

Zelfs als bemiddelaar kan de EU voorlopig niets uitrichten. Bondskanselier Merkel erkende na de top dat ze de afgelopen dagen vergeefs geprobeerd heeft in contact te komen met de zittende president Loekasjenko. „Maar tot een gesprek is het helaas niet gekomen.”

De EU wil zich niet werkelijk mengen in de krachtmeting tussen Loekasjenko en de demonstranten die sinds de verkiezingen van 9 augustus zijn vertrek eisen. Ze wil ook voorkomen dat de kwestie tot een nieuwe confrontatie met Rusland leidt, wat de gesprekken met Moskou over een ander conflict, dat in Oekraïne, alleen maar verder zou bemoeilijken. Merkel noemde de toestand in Wit-Rusland „een complexe situatie, waaruit zo mogelijk een vreedzame uitweg gevonden moet worden”.

Conflict draait niet om EU

Anders dan bij de Majdanopstand in Oekraïne, in 2014, draaien de protesten in Wit-Rusland niet om toenadering tot de EU. Bij de betogingen worden ook nauwelijks Europese vlaggen meegevoerd. Ook afkeer van Rusland is, anders dan destijds in Oekraïne, geen drijvende kracht bij de betogingen. Die zijn gericht tegen Loekasjenko, zijn repressieve bewind en de fraude bij de verkiezingen.

De EU wil wel opkomen voor haar waarden van vrijheid, mensenrechten en democratie, en zich dus solidair verklaren met de demonstranten. Maar ze wil vooral geen voeding geven aan de beschuldiging van Loekasjenko dat EU en NAVO achter de betogingen steken, om zo het land los te weken van Rusland. Zou de EU die indruk bevestigen, dan zou dat de geloofwaardigheid van de demonstranten ondergraven. „Bij de protesten in Wit-Rusland gaat het niet om geopolitiek”, verzekerde Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, na afloop van de top.

Helemaal met lege handen staan de 27 EU-landen niet. Ze hebben de beproefde middelen van woorden, sancties en geld. Zo laten ze in de slotverklaring van de top in heldere taal hun afkeuring blijken over de verkiezingen die „niet vrij en niet eerlijk waren” en over het „onacceptabele geweld” van het regime tegen de demonstranten.

Volgens de officiële verkiezingsuitslag mag Loekasjenko 80 procent van de stemmen hebben gekregen, de EU erkent de uitslag niet. Het geweld van de autoriteiten moet stoppen, onrechtmatig gearresteerde betogers moeten worden vrijgelaten.

Zoals de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vrijdag al hadden besloten, komen er gerichte sancties tegen functionarissen van het bewind die verantwoordelijk waren voor het geweld en het vervalsen van de verkiezingsuitslag. Verder dringt de EU aan op een nationale dialoog tussen de machthebbers en de oppositie in Wit-Rusland. Eventueel onder leiding van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarvan zowel Wit-Rusland als Rusland lid is.

2 miljoen voor slachtoffers geweld

De EU maakt daarnaast 53 miljoen euro voor Wit-Rusland vrij – waarvan 50 miljoen voor bestrijding van de coronapandemie, 2 miljoen euro voor de slachtoffers van geweld door de staat, en 1 miljoen voor maatschappelijke organisaties en onafhankelijke media. De uitkomst van de huidige gespannen situatie zal daar niet door beïnvloed worden.

„Wit-Rusland moet zelf zijn weg vinden, zonder inmenging van buiten”, benadrukte Merkel, die de afgelopen dagen al intensief overleg voerde met Europese leiders. Oftewel: ook Rusland moet zich niet in de interne aangelegenheden van het buurland mengen.

Maar de Europese leiders beseffen dat Moskou wel degelijk een grote rol zal spelen bij het vervolg van de crisis. Niet voor niets belden Merkel, Michel en de Franse president Emmanuel Macron met president Vladimir Poetin. De grote vraag is hoe Poetin zijn sleutelpositie zal benutten. Blijft hij Loekasjenko steunen, zo nodig met militaire middelen? Of werkt Rusland aan een oplossing waarbij Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is, het veld moet ruimen en plaatsmaakt voor een opvolger die de nauwe banden met Rusland niet in gevaar brengt?