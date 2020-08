Een parel minder in de erfgoedkroon

Tolerantie en verdraagzaamheid. Het zijn nu bijna vieze woorden geworden, maar in Ons’ Lieve Heer op Solder, een museum annex huiskerk aan de Oudezijds Voorburgwal, zijn het terugkerende begrippen. De katholieke schuilkerk, die in de zeventiende en achttiende eeuw door het protestantse stadsbestuur werd gedoogd, is een bijzonder venster op het oude Amsterdam, al is het maar omdat het de meest compleet bewaarde huiskerk van de stad is.

Maar het voortbestaan van deze ‘parel in de Amsterdamse erfgoedkroon’, zoals franciscaan Hans-Peter Bartels het mooi noemde, staat op het spel nu de beoordelingscommissie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst geen subsidie heeft toegekend aan het museum – alsof de coronastrop al niet erg genoeg was. Vanaf januari zou dat betekenen dat de deuren noodgedwongen dichtgaan.

In de Volkskrant deed columnist Martin Sommer voorkomen alsof het museum bot ving omdat het niet ‘divers en inclusief’ genoeg zou zijn. De commissie als een nietsontziende iconoclastische beweging – de protestanten van weleer zijn er niets bij. Maar Sommers bewering bleek genuanceerder te liggen, of eigenlijk gewoon niet waar. Het museum kreeg op alle punten een voldoende van het Amsterdamse kunstfonds, óók op het gebied van diversiteit en inclusie. Alleen: de huiskerk valt onder ‘de zaaglijn’ van het fonds omdat het geld domweg op is.

Dat maakt het niet minder pijnlijk, zegt Olmo van Kranen, manager marketing en communicatie, in het (lege) museumcafé. Behalve „kapitaalvernietiging” (het gebouw is vijf jaar geleden grondig gerenoveerd en uitgebreid) wordt een tastbaar uniek erfgoed op het hakblok gezet. Het museum maakt nu „een standaardwandeling” langs allerlei partijen om de zaak hoog op de stadsagenda te zetten.

Volgens Van Kranen aarzelde het museum om „aan het hek te rammelen”. „Voor hetzelfde geld krijg je juist een onverschillige reactie vanuit de samenleving van ach, who cares, een cultureel instituut met religieus erfgoed minder.” Maar voordat hij een petitie had opgesteld had de buurtcommissie er al een gestart. En die heeft inmiddels ruim 11.000 handtekeningen verzameld. „Hartverwarmend”, zegt Van Kranen.

„Dit gebouw is een culminatie van onze geschiedenis als het gaat om de omgang met andersdenkenden en andersgelovigen”, benadrukt Van Kranen. „Het vormt de koppeling tussen het verhaal van de Oude Kerk voor de Alteratie (de machtsgreep van de calvinisten in Amsterdam in 1578, red.) en dat van de 19de-eeuwse Sint-Nicolaasbasiliek, de gelijkberechtiging.” Hij wijst erop dat Ons’ Lieve Heer op Solder onbedoeld symbolisch tussen de twee grote kerkgebouwen staat. „Het vormt hier het middenstuk van de verhaallijn. Valt dat weg, dan heb je geen verhaal meer.”

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 augustus 2020