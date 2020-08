Duitse justitie onderzoekt ongelukken op snelweg Berlijn om terreurmotief

De Duitse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks ongelukken op een snelweg bij Berlijn op dinsdagavond. Volgens het Duitse openbaar ministerie is er mogelijk sprake geweest van een radicaal-islamitische terreuraanval, zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Een 30-jarige Iraakse man is aangehouden als verdachte. Volgens Duitse media wordt niet uitgesloten dat de man psychische problemen heeft.

Bij de ongelukken op de A100 bij Berlijn raakten zes mensen gewond, van wie drie ernstig. De verdachte zou op verschillende locaties op de snelweg op voertuigen zijn ingereden, waaronder op een motor. De snelweg werd na de incidenten afgesloten, waardoor het verkeer rond Berlijn vastliep.

Volgens verschillende Duitse media zou de man ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen toen hij uit zijn auto werd gehaald en gearresteerd. Ook zou hij op de snelweg een doos of bak op zijn auto hebben geplaatst en daarbij hebben gezegd dat er explosieven in zaten. Na een controle van de politie bleek dat er alleen gereedschap in de doos was opgeslagen.