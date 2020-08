Dierentuin van Netflix-hitserie Tiger King sluit deuren

De dierentuin in de Amerikaanse staat Oklahoma die centraal staat in de Netflix-hitserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness sluit „per direct” de deuren. De huidige eigenaar Jeff Lowe schreef woensdag in een post op Facebook dat het Greater Wynnewood Exotic Animal Park dichtgaat na druk van dierenrechtenactivisten en inspecteurs.

Volgens Lowe was de serie een „fenomeen” dat „meer goede en slechte aandacht heeft opgeleverd dan iemand ooit zou moeten krijgen”. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw zou de vergunning om een dierentuin te runnen hebben ingetrokken waardoor hij nu in ieder geval drie weken moest sluiten. Lowe zou vervolgens vrijwillig besloten hebben om helemaal dicht te gaan. Een van de berichten over de sluiting van het park is overigens inmiddels verwijderd van de Facebookpagina.

De documentaireserie Tiger King draait om de handel in exotische dieren in de VS en de extravagante eigenaren van privé-dierenparken. Centraal staat Joe Exotic, wiens echte naam Joseph Maldonado-Passage is. De makers volgen zijn rivaliteit met de zelfbenoemde kattenbeschermer Carole Baskin, en hoe Exotic uiteindelijk veroordeeld wordt tot 22 jaar celstraf voor een moordcomplot tegen de vrouw.

Lowe, een voormalig business-partner van Exotic, nam na de veroordeling de dierentuin over. Een rechter bepaalde in juni echter al dat het park overgedragen moest worden aan Carole Baskin vanwege een eerder geschil over een merkinbreuk met Exotic waardoor hij haar 1 miljoen dollar schuldig was. Lowe kreeg 120 dagen om het park over te dragen.

Verfilming met Nicholas Cage

In het bericht op Facebook belooft Lowe dat de exotische dieren, waaronder een groot aantal tijgers, „uitstekende zorg” zullen blijven krijgen. Het park zou voorlopig alleen gebruikt worden voor een filmset voor „Tiger King-gerelateerde televisie”. Momenteel wordt al gesproken over een vervolg op de hitserie. Ook komt er volgens Amerikaanse media een verfilming van de hele saga bestaande uit acht afleveringen, met Nicholas Cage in de rol van Joe Exotic.

Volgens Netflix werd Tiger King de eerste 10 dagen meer dan 34 miljoen keer bekeken. De serie is genomineerd voor zes Emmy-prijzen, waaronder beste documentaire.