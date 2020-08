Deze slag om stikstofbeleid is voor boeren

Deze slag is voor de boeren. Zij krijgen voorlopig niet te maken met ander veevoer, zoals het kabinet wilde. Daar kon het woensdag ingetrokken plan nooit op veel liefde rekenen, maar klinkt ook een zucht: wéér vertraging in het stikstofdossier.

De voermaatregel stond een jaar geleden al op de eerste lijst van plannen waarmee het kabinet de stikstofneerslag hoopte terug te dringen. Het idee is simpel: hoe meer eiwitten koeien binnen krijgen, hoe meer stikstof ze uitstoten. Verlaag je het eiwitgehalte in hun krachtvoer, dan verlaag je in één simpele stap de stikstofuitstoot uit de melkveehouderij. Geen grote klapper, maar wel genoeg stikstofwinst om woningen te bouwen.

Aanvankelijk kreeg het plan weinig aandacht, tussen de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur overdag en de miljarden die het kabinet investeerde in het saneren van varkensboerderijen en het versterken van natuurgebieden.

Maar de afgelopen maanden kreeg het verzet alsnog vorm. Melkveehouders vreesden voor de gezondheid van hun dieren als die plotseling met een eiwitarm dieet te maken kregen. Bovendien kon de eiwitreductie wel eens zorgen voor minder melk. Het was ook symbolisch een bittere maatregel: de boeren, toch al boos over de regels waarmee ze vanuit Den Haag en Brussel te maken krijgen, zouden nu zelfs niet meer naar eigen kennis en inzicht hun dieren mogen voeren. Micromanagement is de essentie van hun vak.

Woensdag kregen de boeren gelijk, in elk geval voor nu. Door de droogte van dit voorjaar is het gras dat koeien nu grazen zo karig en eiwitarm, beschreven onderzoekers van Wageningen University in een analyse voor het kabinet, dat boeren zich genoodzaakt zullen zien extra veel eiwit in hun krachtvoer te stoppen. De gehoopte snelle stikstofwinst van het krachtvoerplan was daarmee verdampt.

Door droogte is gras zo eiwitarm, dat eiwitrijk krachtvoer nu nodig is

Het onderzoek was uiterst eenvoudig van opzet, maar genoeg om het laatste beetje enthousiasme voor het plan bij kabinet en coalitie op te vreten. Woensdagochtend was er coalitieoverleg, nog dezelfde middag maakte Landbouw-minister Carola Schouten (ChristenUnie) haar besluit in een Kamerbrief officieel bekend.

De boeren bezorgden Schouten met hun verzet voor het tweede jaar op rij een hete zomer. Ze trokken de afgelopen weken per tractor ten strijde, stelden een ultimatum om het plan in te trekken en voerden actie voor de deur van het RIVM, het milieu-instituut dat verantwoordelijk is voor veel van de rekenkundige onderbouwingen van het stikstofbeleid, toen dat ultimatum verliep.

Toch is het de vraag of de protesten uit de hoek van de boeren het verschil maakten. Mobilisation for the Environment, de milieuorganisatie die bij de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aanvocht en zo de stikstofcrisis inleidde, deed het veevoervoorstel af als „prutswerk in de marge”. Oppositie- en coalitiepartijen twijfelden voor het reces openlijk aan het plan en dwongen een tweede onderzoek af bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Dat Schouten toen vasthield aan het plan, is simpel: er is geen alternatief waarmee het kabinet snel stikstofruimte vrij kan maken voor woning- en wegenbouw. Nu ze de maatregel alsnog laat varen, is zo’n oplossing er nog steeds niet.