De Limburgse vlaai: minder zoet, minder zwaar, minder opsmuk

Het schijnt dat Limburgers het hier niet graag over hebben, maar hun geliefde vlaaien zijn van oorsprong Duits. Waarschijnlijk fabriceerden de Germanen al in de Romeinse tijd platte koeken van granen en bestreken die met vruchtenmoes. Zeker is dat men in de Middeleeuwen in Zuid-Duitsland zogenaamde ‘Fladen’ bakte van resten brooddeeg met fruit van het seizoen. Vlaai is dus van oorsprong een opmaakrecept, een vindingrijke vorm van restverwerking.

Wat vlaai ook is, het is iets anders dan taart. Veel minder zoet, veel minder zwaar, veel minder opsmuk. Frank van Eerd van bakkerij de Bisschopsmolen in Maastricht gaat zelfs zover vlaai ‘een dikbelegde boterham’ te noemen. Zo bekeken is het geen wonder dat ‘un stökske vlaoj’ voor de meeste Limburgers wekelijkse kost in.

Samen met een stel collega’s uit de regio probeert Van Eerd de Limburgse vlaai door de EU erkend te krijgen als streekproduct. Tijdens het voorbereiden van de aanvraag kwamen de bakkers er tot hun verrassing achter dat ze vrijwel identiek te werk gaan. Het grootste verschil dat ze tegenkwamen zat hem in hoe ‘lopend’ de vulling van een rijstevlaai moest zijn. In het ene dorp heeft men die graag vloeibaarder dan in het andere.

Ik mag hier vandaag een recept van de Bisschopsmolen met u delen. Omdat het hartje zomer is en er zoveel mooi fruit voorhanden is, laten we die rijstevlaai even voor wat hij is en heb ik gekozen voor een vulling van pruimen.

Pruimenvlaai werd vroeger vanwege de paarse kleur vooral bij begrafenissen gegeten. Maar hee, het zou natuurlijk zonde zijn te wachten tot er iemand dood gaat voordat u hem gaat bakken.

Pruimenvlaai



Voor de vulling:

250 ml water; 100 g suiker; 30 g aardappelzetmeel of maïzena; 500 g rijpe pruimen, zonder pit, in kwarten.

Voor het deeg:

250 g speltbloem + extra om te bestuiven; 5 g gedroogde gist; 50 g boter, op kamertemperatuur; 40 g suiker; 1 ei, losgeklopt; 100 ml volle melk; ½ tl zout.

Benodigdheden:

Elektrische mixer met deeghaken; 2 schone theedoeken; deegroller; vlaaivorm met losse bodem 22 cm, ingevet met boter; bakkwastje.

Breng in een steelpan 200 ml water aan de kook. Meng in een kommetje de suiker met het aardappelzetmeel of de maïzena en roer er met een garde de laatste 50 ml water door, zodat een papje ontstaat.

Giet het papje al kloppend bij het kokende water in de pan. Laat onder voortdurend roeren 1 – 2 minuten doorkoken, tot een gebonden suikersiroop. Voeg de pruimen toe en laat ze nog een minuut of 3 mee sudderen. Schenk de vlaaivulling in een kom, laat afkoelen en zet daarna minimaal 12 uur in de koelkast.

Doe de bloem, gist, boter, 20 g suiker, de helft van het losgeklopte ei en de melk in een mengkom en mix met de deeghaken tot een samenhangend deeg. Ga 4 minuten door met mixen, op de laagste stand.

Voeg het zout toe en ga nog 2 minuten door met mixen op een iets hogere stand, tot het deeg mooi soepel is en terugveert wanneer je er een vinger in drukt.

Verdeel het deeg in 2 stukken, waarvan het grootste ongeveer 300 gram weegt. Dit is om straks de bodem van te maken. Het kleinste deel is voor het vlaaideksel. Vorm van beide stukken deeg mooie bollen en dek beide af met een vochtige theedoek. Laat minimaal 20 minuten rijzen.

Bestuif het werkvlak en de deegroller met bloem en rol het grootste stuk deeg uit tot een ronde lap die iets groter is dan de vlaaivorm. Drapeer de lap losjes over de vorm; til dan telkens een stukje van de rand van het deeg op en duw dat met je duim behoedzaam tegen de wanden van de vlaaivorm. (Dat heet opduimen in professionele vlaaibakkerstermen).

Roer de pruimenvulling nog even door. Voeg als hij te dik is geworden eventueel nog een klein scheutje water toe. Verdeel de vulling over de deegbodem.

Rol voor het deksel de 2e bol deeg uit tot een lap van ongeveer 3 mm dik en snijd in repen van ongeveer 2 cm breed. Leg de repen kruislings over de vlaai, zodat een raster ontstaat. Druk de uiteinden van de repen deeg goed tegen de rand van de vlaai.

Roer 1 eetlepel water door de rest van het losgeklopte ei en kwast hiermee het deegdeksel dunnetjes in. Bestrooi met de resterende 20 g suiker. Laat de vlaai nog 30 minuten narijzen.

Verwarm de oven tot 200 graden.

Bak de vlaai in 15 – 20 minuten gaar in het midden van de oven. Haal hem na het bakken direct uit de vorm en laat afkoelen op een rooster.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020