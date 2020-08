Chris Froome en Geraint Thomas niet naar Tour de France

Wielerploeg Team Ineos gaat zonder voormalig Tour-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas naar de Tour de France. Dat heeft het team woensdag bekendgemaakt. De 23-jarige Colombiaan Egan Bernal zal als kopman van de Britse formatie zijn overwinning van vorig jaar proberen te verdedigen. De Tour de France begint op zaterdag 29 augustus in Nice.

De selectie van Team Ineos, met daarin ook de Nederlander Dylan van Baarle, is verrassend te noemen. Wekenlang werd door wieleranalisten vooruitgeblikt op het duel tussen de drie kopmannen van Team Ineos, met Bernal, Froome en Thomas, en de drie leiders van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Of die laatste drie wel gezamenlijk aan de start in Nice verschijnen is nog niet bekend.

Voor Froome en Thomas heeft Team Ineos andere plannen. Van Chris Froome, die inmiddels is hersteld van een harde val tijdens een trainingsrit, was al langer onduidelijk of hij op volle kracht zou kunnen beginnen aan de Tour. Ineos geeft de Brit, die de Ronde van Frankrijk in 2012, 2013, 2015 en 2016 won, anderhalve maand langer de tijd. Eind oktober verschijnt hij aan de start van de Vuelta. De 34-jarige Thomas, die de Tour won in 2018, gaat deelnemen aan de Giro d’Italia. De Ronde van Italië wordt dit jaar verreden in oktober.

Vanwege de coronapandemie wordt de Tour de France dit jaar later verreden dan normaal. De ronde begint op zaterdag 29 augustus in het Zuid-Franse Nice en eindigt, zoals gebruikelijk, drie weken later in Parijs.