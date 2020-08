Bouwomzet daalt voor het eerst in zes jaar

De bouw zette in het tweede kwartaal van dit jaar 1,6 procent minder om dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is de eerste omzetdaling van de bouw in zes jaar tijd. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouw leed aan de effecten van de coronacrisis volgens het statistiekbureau. Vooral de middelgrote bouwbedrijven met 10 tot 100 werknemers werden hard geraakt. Bij die bedrijven daalde de omzet gemiddeld met 12 procent. Alleen in de grond-, water- en wegenbouw werd een positief resultaat behaald. De omzet steeg in die sector met 1,4 procent dankzij hogere omzetten van kleine en grote bouwbedrijven.

Ondanks de tegenvallende bouwomzet steeg het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal wel. Er werden bijna 15.000 vergunningen verleend, wat ruim 8 procent meer is dan een jaar eerder. Het aantal verleende vergunningen is een indicator voor hoeveel woningen er gebouwd gaan worden. In het eerste kwartaal werden er 11 procent meer vergunningen verleend.

