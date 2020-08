België geschokt over video gearresteerde Slowaak

In België is woensdag geschokt gereageerd op een uitgelekte video uit 2018 waarin te zien is hoe een gewonde arrestant in een cel op luchthaven Charleroi door meerdere agenten wordt overmeesterd en overlijdt. Daarbij lijken ze grapjes te maken en wordt onder meer een Hitlergroet uitgebracht, melden Vlaamse media.

Het gerechtelijk onderzoek naar zijn doodsoorzaak loopt nog. De vrouw van het slachtoffer, een 38-jarige man uit Slowakije, bracht de zaak bij HLN onder de aandacht omdat ze vindt dat het te lang duurt en de rol van de politieagenten niet voldoende wordt onderzocht.

„Het is iets wat buiten alle proportie is”, reageert de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Pieter Crem, tegen HLN. „De omstandigheden moeten uitgeklaard worden, en het onderzoek is bezig.” Ook minister van Justitie Koen Geens heeft het voorval veroordeeld. Het Kamerlid Jessika Soors schreef op Twitter dat „kordate aanpak binnen zowel politie als justitie dringend nodig is”.

JessikaSoors Jessika Soors Tegenwoordig zien we bijna elke dag schokerende beelden. Geweld tegen of door de politie: beiden zijn even weerzinwekkend. En de straffeloosheid voor allebei ondermijnt onze samenleving. Kordate aanpak binnen zowel politie als justitie is dringend nodig. https://t.co/ZHFFPezzlr 19 augustus 2020 @ 17:54 Volgen

Woensdagavond maakte de politie bekend dat een tuchtonderzoek is gestart naar de vrouwelijke agent die de Hitlergroet uitbracht. Ook zal ze voorlopig ‘binnendienst’ draaien en heeft ze geen contact meer met het publiek. De federale politie zei tegen HLN niet op de hoogte te zijn geweest van het incident. „Waren we in februari 2018 op de hoogte gebracht, dan hadden we vanzelfsprekend toen al deze maatregelen getroffen. Maar we wisten het helaas niet”, zegt een woordvoerder tegen de Belgische krant.

Geen alcohol of drugs

Op de videobeelden is te zien hoe de arrestant, Jozef Chovanec, in de cel verward verdrag vertoont. Hij slaat zijn hoofd tegen de deur tot hij bloedend op de grond valt. De autopsie heeft uitgewezen dat de man geen alcohol of drugs in zijn bloed had, meldt De Standaard.

Politieagenten betreden daarop de cel en Chovanec stribbelt ogenschijnlijk tegen. De Slowaak wordt met een politieschild tegen het bed gedrukt en vervolgens in bedwang gehouden door zijn handen achter zijn rug te binden. Vervolgens wordt ook een deken over zijn hoofd getrokken en minutenlang een nekklem toegepast. Na 35 minuten wordt hem ook nog een kalmeringsmiddel toegediend. Kort daarna blijkt hij te zijn overleden.