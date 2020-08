Bayern München probleemloos naar finale Champions League

Met Serge Gnabry in een hoofdrol heeft Bayern München de finale van de Champions League bereikt. De Duitse vleugelaanvaller brak voor rust met twee doelpunten een groot deel van het verzet van Olympique Lyon, de stuntploeg die Manchester City en Juventus in de vorige ronden wel wist te verrassen. Robert Lewandowski bepaalde in de slotfase de eindstand (3-0).

Bayern München strijdt zondag met Paris Saint-Germain voor de eindzege van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. Lyon speelt het komende seizoen voor het eerst sinds 1997 geen Europees voetbal. Dat is goed nieuws voor Ajax, dat voor het eerst sinds 2014 zonder voorronden te spelen aan de groepsfase van de nieuwe editie van de Champions League mag deelnemen.

Winnende ploegen moet je niet veranderen, zullen de trainers van Bayern München en Olympique Lyon gedacht hebben toen ze de opstelling voor de halve finale bepaalden. Trainer Hansi Flick koos voor de elf spelers die de basis legden voor een verpletterende zege op FC Barcelona (8-2). Rudi Garcia hield vertrouwen in de ploeg die Manchester City in de kwartfinale verraste (3-1).

Memphis Depay droeg weer de aanvoerdersband bij de nummer zeven van het afgelopen, afgebroken seizoen in Frankrijk. De aanvalsleider van Oranje miste al na vier minuten een enorme kans. Want Bayern, hoe sterk ook, speelt zo aanvallend dat het ook mogelijkheden weggeeft. Dat merkte ook Karl Toko Ekambi toen hij alleen voor de Duitse doelman Manuel Neuer verscheen. Ook hij wist niet te profiteren van de ruimte achter de Duitse defensie en raakte de paal.

Nog geen 50 seconden na de misser van Toko Ekambi leidde Bayern met 1-0. Gnabry schoot in de achttiende minuut prachtig raak, na een snelle counter over drie schijven. De treffer van de vleugelaanvaller zorgde voor rust bij de kampioen en bekerwinnaar van Duitsland. Bayern grossierde na het openingsdoelpunt in balbezit en kwam in de 33e minuut op 2-0, met dank aan de tweede treffer van Gnabry.

Depay moest na 58 minuten naar de kant in Estádio José Alvalade van Lissabon. Een hele wedstrijd is kennelijk nog te veel voor hem, na een zware knieblessure. Toko Ekambi mocht nog wel even blijven staan en verzuimde het duel weer spannend te maken toen hij alleen voor doelman Neuer stond. Kenny Tete mocht nog invallen bij Lyon, dat na rust merkte dat Bayern zich al een beetje spaarde voor de finale van zondag tegen PSG, de club die met Neymar en Kylian Mbappé wel aanvallers heeft die aan een klein kansje voldoende hebben. Net als Lewandowksi, die in de slotfase met zijn vijftiende Europese treffer van dit seizoen de eindstand bepaalde.

Ajax profiteert

Ajax is nu zeker van een plaats in de groepsfase van de nieuwe editie van de Champions League. De club profiteert van de uitschakeling van Olympique Lyon in de halve finale van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

Alleen Lyon kon Ajax nog uit de groepsfase van de Champions League houden. De ploeg van onder meer Memphis Depay en Kenny Tete wist zich in eigen land land niet voor de Champions League te plaatsen. Lyon stond slechts zevende toen het Franse seizoen vanwege het coronavirus werd afgebroken.

Finalisten Bayern München en Paris Saint-Germain veroverden de landstitel en waren al zeker voor een ticket voor de volgende editie van de Champions League.

Ajax wist de laatste twee seizoenen via de voorronden de groepsfase van de Champions League te bereiken. De club verdiende twee jaar geleden 90 miljoen euro met het bereiken van de halve finale. Ajax werd het afgelopen seizoen in de groepsfase uitgeschakeld, maar verdiende toch nog ruim 55 miljoen euro aan premies, tv-gelden en recettes. Ajax bereikte zes jaar geleden voor het laatst de groepsfase van de Champions League zonder dat het voorronden moest overleven.

De groepsfase van de nieuwe editie van de Champions League gaat op 20 oktober van start. AZ kan zich nog via de voorronden kwalificeren. De club uit Alkmaar stuit woensdag 26 augustus op het Tsjechische Viktoria Plzen in de tweede voorronde.

