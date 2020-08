Bad Religion: punk en het grote geld

Pikzwarte, giftige rookwolken stegen er op vanaf de oprijlaan van Brett Gurewitz. Het was geen vreugdevuur dat de gitarist van de Californische punkrockband Bad Religion aan het opstoken was, maar ‘een rituele verbranding’. Het tweede, zelf uitgebrachte album Into the Unknown (1983) was compleet geflopt: van de 10.000 geperste exemplaren waren er volgens hem 10.001 teruggestuurd.

Er zat maar één ding op: de fik erin. En daarna: de band opdoeken.

Het is een sleutelmoment, zo blijkt uit Do What You Want, the Story of Bad Religion, de biografie die ter ere van het veertigjarig bestaan van de band is verschenen. Want toen de band na hun mislukte progrockplaat alsnog wist op te krabbelen, verscheen Suffer (1988). Dat was een bombardement van razendsnelle en ultrakorte punkrock-krakers die tegelijkertijd extreem melodieus waren – met dank aan de kraakheldere stembanden van zanger Greg Graffin, die in zijn tienerjaren als koorknaap had geleerd om meerstemmige harmonieën in elkaar te metselen.

De plaat met vijftien nummers in 26 minuten groeide uit tot standaardwerk, de blauwdruk waar zo’n beetje alle toekomstige punkrockers zich aan vastklampten. Het iconische bandlogo van een rood-wit verkeersbord met daarin een doorgestreept kruis – de zogeheten crossbuster – verspreidde zich exponentieel via T-shirts, stickers, buttons, leren jekkies en skateboards. „Het was een meme voordat daar een woord voor was”, concludeert Gurewitz trots.

Overigens ging het niet zozeer om religie bashen, legde de band uit tijdens het eerste televisieoptreden. „Iedere vorm van georganiseerd denken is een slecht geloof.” Vandaar dat ze het ook aandurfden om na hun debuut een experimentele plaat met synthesizers uit te brengen. Die dus flopte.

Biograaf Jim Ruland, die eerder de memoires van punkheld Keith Morris optekende, weet vooral de opmars uit de beginjaren goed neer te zetten. Hij noemt Bad Religion ‘The Beatles van de punkrock’. Daarin bekleedde Graffin als „crooner die memorabele melodieën wist te scheppen” de rol van Paul McCartney en was Gurewitz net als John Lennon „de dichter die de wereld probeerde te begrijpen”.

Fossielenverzameling

Het grote verschil met alle ‘fuck the system’-schreeuwende anarchisten was dat Bad Religion bestond uit nerdy wijsneuzen die met hun hyperintelligente teksten intellectuele vrijheid propageerden. Graffin schroomde daarbij niet om achttiende-eeuwse geologen te citeren, of andere wetenschappers die hij als promovendus in de evolutiebiologie had ontdekt. „Hij was de enige punker die ik kende met een eigen fossielenverzameling”, herinnert (derde) drummer John Albert zich. En dan hield hij ook nog eens van voor punkers verboden (want veel te ingewikkelde) progrockbands als Jethro Tull of Emerson, Lake & Palmer. „Als Greg optrad in een T-shirt van Yes dacht iedereen dat hij een ironisch statement wilde maken. Niet dus.”

Om hun platen te kunnen uitbrengen was Gurewitz, geheel volgens het do it yourself-principe zijn eigen label begonnen: Epitaph. Maar door de voortrekkersrol van de band groeide dat al snel uit tot imperium. Het leidde tot de onvermijdelijke breuk: precies toen Graffin zijn wetenschappelijke carrière op een laag pitje zette om vaker te kunnen optreden, wilde Gurewitz zijn zaak niet onbemand achterlaten. Zeker niet omdat, in de slipstream van de grunge, alle grote platenmaatschappijen wanhopig op zoek waren naar een nieuwe Nirvana. Gevolg: de punkrock ontplofte. En omdat de wereld nu eenmaal oneerlijk is, gingen uitgerekend de bands die Bad Religion opzichtig hadden gekopieerd, er met de buit vandoor.

Sell out

Wat fans echt tot wanhoop dreef, was dat ook de peetvaders zélf zwichtten voor het grote geld en een contract tekenden bij Atlantic en Sony. Precies daar, op het gevoeligste moment uit vier decennia geschiedenis, verliest de biografie zijn kracht. Er waren wat morrende punkpuristen, relativeert Ruland, zonder hun voornaamste bezwaar goed uit te leggen: sell out, oftewel: uitverkoop van idealen. Dat de band werd verguisd omdat fans het onverteerbaar vonden dat zelfs het intellectuele geweten uit hun scene overliep naar het kwaad, lezen we niet. De muzikanten reflecteren nauwelijks op de overstap en worden al helemaal niet ter verantwoording geroepen.

In plaats daarvan mag (vijfde) drummer Bobby Schayer uitleggen hoe heerlijk het was om in immense stadions het voorprogramma te verzorgen van Blink 182 – de meest onnozele boyband-kopie van zijn eigen band. Ook daar viel wel wat meer over te zeggen: wie de autobiografie van tijdsgenoten NOFX heeft gelezen weet dat zij wel principieel weigerden te openen voor Blink 182, óók na een bod van een miljoen dollar.

Ruland laat die hete hangijzers liggen en verdwaalt vanaf daar in eindeloze opsommingen van zinloze details (prijzen van concertkaartjes, ontwerpen van tourshirts, het bonusmateriaal op de zestiende cd, etc.).

De geschiedenis zou de puristen uiteindelijk gelijk geven: na kwakkelende platen en tegenvallende verkoopresultaten lieten de multinationals Bad Religion genadeloos vallen. Met hangende pootjes keerde de band terug naar Epitaph dat – oh ironie – dankzij het monstersucces van The Offspring was uitgegroeid tot het grootste independent label ter wereld.

Bad Religion, with Jim Ruland: Do What You Want, the Story of Bad Religion. Uitg. Hachette Books. ●●●●●