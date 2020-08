Voormalig CIA-agent opgepakt voor spionage China

Een voormalig agent van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vrijdag opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie maandag bekend. De 67-jarige Alexander Yuk Ching Ma zou vanaf 2001 tot 2011 vertrouwelijke documenten hebben doorgesluisd naar de Chinese inlichtingendienst, met behulp van een familielid dat ook werkzaam is geweest bij de CIA. Waarom hij nu pas is opgepakt, is onduidelijk.

Ma, een Amerikaanse staatsburger geboren in Hongkong, werkte van 1982 tot 1989 bij de CIA. De Amerikaanse aanklager zegt videobeelden in handen te hebben van een ontmoeting in 2001 tussen Ma en de Chinese inlichtingendienst in Hong Kong, waarop te zien is dat Ma 50.000 dollar (42.000 euro) aan cash geld ontvangt en natelt. Ma verhuisde dat jaar naar Hawaii, waar hij aan de slag ging als vertaler voor de FBI. Zo zou hij opnieuw toegang hebben gekregen tot geheime documenten.

De Amerikaanse autoriteiten vervolgen vaker oud CIA-medewerkers voor spionage voor China. In november werd geheim agent Jerry Chun Shing Lee tot negentien jaar cel veroordeeld voor het verkopen van informatie aan China. In mei kreeg een andere CIA-agent een celstraf van twintig jaar opgelegd voor hetzelfde delict. In september kreeg een Amerikaanse defensiemedewerker tien jaar omdat hij als een dubbelspion werkzaam was.