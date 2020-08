Vertrek naar FC Barcelona past in het carrièreprofiel van Ronald Koeman

De carrière van Ronald Koeman analyserend zou de overstap naar FC Barcelona voor hem wel eens op een ideaal moment kunnen komen. Zijn vergevorderde competenties als trainer lijken geschikt om het sportieve verval van de trotse Spaanse club een halt toe te roepen.

Met een glansrijke spelerscarrière als basis heeft Koeman zich in twintig jaar ontwikkeld tot een capabele, internationaal gereputeerde trainer. De diversiteit van tien clubs in drie landen hebben hem op 57-jarige leeftijd de stabiliteit van een succesvolle bondscoach verschaft. Koeman kent de mores van zowel de kleedkamer als het trainingsveld en weet exact welke hoge eisen het moderne voetbal stelt. Nog een pre: als oud-speler is hij vertrouwd met de clubcultuur van FC Barcelona.

Gelet op zijn werkwijze en stijl van leidinggeven is de trainer Koeman het best te typeren als een mix van Rinus Michels en Guus Hiddink. Van Michels erfde hij de hardheid en discipline, van Hiddink zijn aanpassingsvermogen. Koeman is een realist en geenszins een protagonist à la Louis van Gaal. De methode-Koeman bestaat niet, heeft hij ooit verklaard. „Hij maakt van voetbal geen hogere wiskunde”, zei John van de Brom, die hem meemaakte als trainer van Vitesse, vorig jaar tegen Voetbal International.

Verkorte trainerscursus

Voor Koeman was de voetbalpraktijk zijn belangrijkste leerschool voor het trainerschap. Hij was bepaald geen studiebol en heeft geprofiteerd van de verkorte trainerscursus voor oud-internationals. Zijn gebrek aan theoretische kennis compenseert Koeman met zijn ruime ervaring als speler, een sterke persoonlijkheid, ongebreideld zelfvertrouwen en een flinke dosis ambitie. Koeman is verder een sterke tacticus op het veld en een strateeg in zijn omgang met spelers.

Zie hoe hij het Nederlands elftal heeft gereanimeerd. Bij zijn aantreden als bondscoach in februari 2018 was de status van Oranje op de internationale velden verschrompeld. Maar Koeman selecteerde veel nieuwe en hongerige spelers, paste de huisstijl aan de kwaliteiten van de selectie aan, creëerde saamhorigheid en schonk vertrouwen. En zowaar, hij transformeerde het Nederlands elftal in een succesvolle voetbalmachine; Oranje haalde vorig jaar de finale van de Nations League en plaatste zich voor het eerst sinds 2014 voor een eindtoernooi. Niet volgens de methode-Koeman, maar aan de hand van Koeman.

Zijn plotse vertrek naar FC Barcelona was nog niet gepland, maar past in het carrièreprofiel van Koeman. Bij vrijwel geen van zijn werkgevers diende hij zijn contract uit. Vier keer werd hij ontslagen en bij alle andere clubs vertrok hij vervroegd op eigen verzoek. Zo succesvol als speler – met onder meer een Europese titel, twee Europa Cups en acht landstitels op zak – werd Koeman als trainer (nog) niet . Hij won acht prijzen, waaronder drie Nederlandse kampioensschalen.

Barcelona-clausule

Gezien zijn ambitie én een bijzondere clausule in zijn contract met de KNVB, komt Koemans vertrek naar Barcelona allerminst als een verrassing. Bijna een jaar geleden onthulde de KNVB bij monde van directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma het bestaan van de zogeheten Barcelona-clausule in Koemans contract, dat nog tot het WK van 2022 in Qatar liep. Die houdt in dat de bondscoach tegen een riante vergoeding naar de Catalaanse club mag vertrekken. Van die ontsnappingsroute maakt Koeman nu gebruik.

Overigens was Koeman not amused over de onthulling. Hij wilde niet dat die clausule openbaar zou worden gemaakt. De bondscoach vindt dat de KNVB ter bescherming van zijn contractinformatie een leugentje om bestwil had kunnen gebruiken. Dat doet hij ook wel eens, zei Koeman.

Zijn overgang is versneld door de crisis waarin Barcelona na de 8-2 nederlaag in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München terecht is gekomen. Na de verspeelde Spaanse titel ook geen Champions League, dat kwam hard aan bij de club. En helemaal de manier waarop. Recent beweerde Koeman in een uitzending van Studio Sport met de hand op zijn hart dat van een vertrek als bondscoach voor het EK van 2021 absoluut geen sprake zou zijn. Hij zou de KNVB zeker nog een jaar trouw blijven. Maar niet dus.

Om zijn kansen op het door hem zo gewenste trainerschap van FC Barcelona niet te verspelen, wilde Koeman schijnbaar geen tweede keer een aanbieding afslaan. In januari werd hij, na het ontslag van Ernesto Valverde, ook al benaderd. Toen vond hij of de tijd niet rijp of was de drang om met Oranje het EK mee te maken nog te sterk. Nu Valverdes opvolger Quique Setién na de smadelijke nederlaag tegen Bayern München het veld moet ruimen, wilde Koeman niet opnieuw in de wachtkamer plaatsnemen.

Koemans opdracht wordt FC Barcelona te renoveren en prijzen te winnen. Welke spelers daar het slachtoffer van worden, is nog niet bekendgemaakt. De vele dertigers in de selectie hebben reden zich zorgen te maken, met uitzondering van de 33-jarige sterspeler Lionel Messi, die een nieuwe aanbieding heeft gekregen. Maar de aanvoerder wil vooralsnog niet bijtekenen en de geruchten dat hij de club gaat verlaten, worden steeds sterker.