Robertson is eloquent verteller in docu over The Band

Music from Big Pink (1968) en opvolger The Band (1969) zijn klassiek geworden albums van de groep met de simpele naam The Band. De lp’s bevatten schitterende songs, muziek die later americana gedoopt is, met wortels in blues, country en folk. De meeste en beste liedjes zijn geschreven door gitarist Robbie Robertson.

Robertson (1943) voert het woord in de muziekdocumentaire Once Were Brothers, dat vooral het verhaal vertelt van Robertson zelf – grotendeels gebaseerd op zijn memoires Testimony (2016). Op jonge leeftijd schreef hij al liedjes voor rockabilly-outfit Ronnie Hawkins and The Hawks, waarvan hij later de gitarist werd. De begeleiders van Hawkins gaan solo en worden de begeleidingsband van Bob Dylan in zijn elektrische periode.

De muzikanten gaan in een groot roze geverfd huis in Woodstock wonen en maken er muziek in de kelder. Het resulteert in Dylans The Basement Tapes en het meesterwerk Music from Big Pink.

Robertson is een eloquent verteller, maar het is zijn visie op de muziekgeschiedenis. Dat hij in onmin raakte met drummer Helm wordt aangestipt, evenals het drugsgebruik van iedereen behalve Robertson, maar hoe verbitterd de verhoudingen na hun glorietijd raakten, wordt niet heel duidelijk.

Documentaire Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band Regie: Daniel Roher. Met: Robbie Robertson, Bruce Springsteen, Eric Clapton, David Geffen. In: 42 bioscopen ●●●●●

