Dat zei Kasich, die vier jaar geleden een rivaal was van Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen, tijdens een unieke toespraak tot de Democratische conventie. Het is zeldzaam dat leden van de tegenpartij de conventie van een van de grote Amerikaanse partijen toespreken.

Democraten openen conventie met oproep tot eenheid

De Amerikaanse Democraten hebben maandag hun partijconventie geopend in de staat Wisconsin met een gezamenlijke oproep aan kiezers om zich te verenigen rond hun kandidaat Joe Biden bij zijn campagne om president Donald Trump te verslaan bij de presidentsverkiezingen op 3 november.

Voormalige rivalen van de oud-vicepresident bij de voorverkiezingen voor de Democratische nominatie riepen partijleden in een videoboodschap op interne rivaliteiten opzij te zetten en Biden te steunen. „Het is niet makkelijk om de Democratische partij te verenigen", zei Jay Inslee, gouverneur van de staat Washington. „Maar dat is Joe Biden gelukt.”

De progressieve senator Bernie Sanders, de laatste rivaal van Biden die dit voorjaar uit de Democratische race stapte, zei dat Amerikanen samen moeten komen” om president Trump te verslaan. „De prijs van falen is te hoog om te overwegen”, zei Sanders, die pleitte voor eenheid binnen de partij. In 2016 bleven zijn aanhangers terughoudend met hun steun aan de toenmalige Democratische kandidaat, Hillary Clinton.

Tijdens het presidentschap van Trump heeft „autoritarisme wortel geschoten in ons land", zei de senator uit de staat Vermont. Volgens Sanders is Trump niet in staat de crises waar de VS voor staan, waaronder de pandemie van het coronavirus, de economische crisis, institutioneel racisme en klimaatverandering, op te lossen.

Oud-presidentskandidaat Bernie Sanders houdt maandag een toespraak via videoverbinding tijdens de Democratische Conventie. Foto Reuters

Wegens de pandemie van het coronavirus is de vierjaarlijkse partijconventie, de aftrap van het campagneseizoen, afgeslankt van een grootschalig evenement met tienduizenden aanhangers in de stad Milwaukee tot een grotendeels virtuele aangelegenheid. In plaats van toespraken in een een grote hal werden speeches van prominente Democraten vanuit verschillende locaties in het land vertoond op televisie.

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York, die dit voorjaar zwaar werd getroffen door de pandemie, zei via video dat zijn staat het virus onder controle heeft gebracht door wetenschappelijke adviezen te volgen - iets wat Trump volgens hem heeft geweigerd. De president keek volgens hem toe „terwijl New York leed", zonder van de ervaringen in de staat te leren.