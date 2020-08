Producenten The Ellen DeGeneres Show ontslagen wegens onveilige sfeer

Drie producenten van The Ellen DeGeneres Show zijn ontslagen vanwege aantijgingen van pesterijen, racisme en seksueel overschrijdend gedrag. Dat heeft een woordvoerder van televisieproducent Warner Bros maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Volgens het entertainmenttijdschrift Variety heeft DeGeneres bovendien (opnieuw) haar excuses aangeboden aan haar werknemers.

De Amerikaanse talkshow van stand-upcomedian en presentator Ellen DeGeneres is de afgelopen weken onder vuur komen te liggen vanwege berichten van werknemers over de sfeer achter de schermen. De Amerikaanse nieuwswebsite BuzzFeed sprak met één huidige en tien voormalige werknemers die vertelden over de verziekte werksfeer waarbij ook racisme en intimidatie voorkwamen.

Drie leidinggevenden zouden volgens een ex-werknemer voor een „gemene werkcultuur” zorgen en ook Ellen DeGeneres zelf zou zich schuldig hebben gemaakt aan pesterijen. De Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager zei afgelopen februari ook al dat ze zich niet prettig voelde toen ze te gast was bij DeGeneres.

Na de berichten heeft Warner Bros een intern onderzoek aangekondigd, op basis waarvan de drie producenten nu ontslagen zijn. Het is niet meteen duidelijk of het om de drie leidinggevenden gaat waar de ex-werknemer eerder over sprak. De aantijgingen tegen Ellen DeGeneres en haar collega’s zijn extra saillant omdat DeGeneres bekend stond als progressief en open minded.

