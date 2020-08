Paris Saint-Germain voor het eerst naar finale Champions League

Paris Saint-Germain heeft zich voor het eerst in de clubhistorie verzekerd van een plek in de finale van de Champions League. De Franse kampioen was in Lissabon met 3-0 te sterk voor RB Leipzig uit Duitsland. In de finale neemt Paris Saint-Germain het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Bayern München en Olympique Lyon. Die twee clubs treffen elkaar donderdagavond om 21.00 uur.

In het eenzijdige duel tussen PSG en Leipzig stonden de Fransen bij rust al op een comfortabele voorsprong van 2-0. Marquinhos kopte al na een klein kwartier raak en vlak voor rust profiteerde Ángel Di María van een fout van de keeper van Leipzig. Nog binnen een uur werd het duel beslist door een kopbal van Juan Bernat. Bij de 1-0 en 3-0 verzorgde Di María de assist en daardoor kwam hij op zes assists, het meest van iedereen tijdens dit Champions League-seizoen.

De afgelopen drie seizoenen verloor PSG telkens in de achtste finales van de Champions League. Achtereenvolgens FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United waren te sterk voor de Parijzenaars, die al jaren de ambitie hebben de Champions League eens te winnen.

(ANP)