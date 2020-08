‘Muiterij’ onder Malinese militairen buiten hoofdstad Bamako

Een onbekend aantal Malinese soldaten is dinsdag in opstand gekomen op een militaire basis buiten de hoofdstad Bamako. Daarbij zou tot nu toe alleen in de lucht geschoten zijn, meldt persbureau AFP. De actie volgt na maanden van protest tegen president Ibrahim Boubacar Keïta.

Vooralsnog is veel onduidelijk over de situatie in Mali. De militairen zouden een basis in de plaats Kati hebben ingenomen, en verschillende media melden dat mogelijk een „staatsgreep” onderweg is. „Ja, er is sprake van muiterij”, zegt een veiligheidsbron tegen persbureau Reuters. „Het leger heeft de wapens opgenomen tegen de regering.”

Een Europese diplomaat laat weten dat een beperkt aantal militairen vermoedelijk vanwege ruzie over de betaling van hun salaris is gaan muiten. Daarbij zouden munitiedepots in beslag zijn genomen. Inmiddels zouden troepen die trouw zijn aan de regering de plek hebben omsingeld en in onderhandeling zijn met de militairen.

bramvermeul Bram Vermeulen Vooralnog veel onduidelijk over Mali. Er zijn schoten gehoord bij legerbasis in Kati, ten noorden van de hoofdstad Bamako. En er zijn geruchten over arrestaties van ministers en troepenbewegingen. Maar ook niet meer dan dat: geruchten en internet dat oude video’s rondpompt. 18 augustus 2020 @ 14:39 Volgen

Eerder op de dag waarschuwden de Franse en Noorse ambassades hun burgers in Bamako al om thuis te blijven. In de hoofdstad zouden meerdere overheidsgebouwen en het kantoor van de staatstelevisie zijn ontruimd. Ook zegt een functionaris tegen Reuters dat er is geschoten buiten het kantoor van de premier. Verder zouden gewapende mannen twee bruggen over de Niger-rivier hebben bezet.

Politieke crisis

President Keïta heeft nog niet gereageerd op de onrust. De afgelopen maanden demonstreren burgers in Mali massaal tegen wat zij zien als het falende beleid van Keita. Ze vinden dat hij niet genoeg doet tegen wijdverspreide corruptie en het aanhoudende geweld van jihadisten in het noorden van het land.

Mali bevindt zich in de grootste politieke crisis sinds 2012. De onrust volgt te midden van de grootste politieke crisis sinds 2012. Destijds kwamen ook militairen in opstand op de basis in Kati, wat zou leiden tot de val van het regime.

