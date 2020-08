’90 procent Nederlanders voor rookvrije speeltuin en sportveld’

Een toenemend aantal Nederlanders vindt dat er niet gerookt zou mogen worden bij speeltuinen, kinderboerderijen en terreinen waar kinderen sporten. Dat meldt het samenwerkingsverband Gezondheidsfondsen voor Rookvrij dinsdag op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Kantar. Op het moment vindt rond de 90 procent van de Nederlanders dat roken verboden zou moeten worden op deze plaatsen.

Vooral het draagvlak voor rookvrije sporttereinen is gegroeid. 87 procent van de Nederlanders vindt momenteel dat daar niet gerookt zou mogen worden; in 2018 lag dat percentage nog op 81 procent. De steun voor een rookverbod bij speeltuinen en kinderboerderijen was al langer zeer hoog, maar ook daar is een toename te zien. Momenteel vindt respectievelijk 91 en 92 procent van de Nederlanders dat die plekken rookvrij moeten zijn (ten opzichte van 86 en 88 procent in 2018). Voor rookvrije zwembaden, dierentuinen en attractieparken is het draagvlak kleiner (79, 77 en 73 procent).

In de jaren voor 2018 zeiden nog iets minder mensen voor rookverboden op dergelijke kinderrijke plekken te zijn. Die cijfers zijn echter niet helemaal vergelijkbaar omdat de onderzoeksmethode is veranderd. Vóór 2018 werd respondenten gevraagd of ze voor een verbod waren, terwijl zij sinds 2018 moeten zeggen of ze vinden dat een plek ‘rookvrij’ zou moeten zijn.

Voorzitter van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij Michael Rutgers noemt het in een persbericht „onbegrijpelijk” dat er nog gerookt wordt op plekken waar kinderen spelen en sporten. Hij roept bestuurders van sportverenigingen en speelplaatsen op in te grijpen en roken te verbieden. Rutgers benadrukt dat kinderen sneller zullen beginnen met roken als zij oudere mensen zien roken en dat meeroken ook schadelijk is voor de gezondheid. Begin deze maand ging het verbod op roken op schoolterreinen al in.

Kantar deed onderzoek onder 1.358 Nederlanders van 18 jaar of ouder, in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (eerder Stichting Alliantie Nederland Rookvrij). Bij dat samenwerkingsverband zijn het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding aangesloten. Rutgers is naast voorzitter van het verband ook directeur van het Longfonds.

