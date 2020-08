Mauritius arresteert kapitein van aan de grond gelopen bulkcarrier

De politie van Mauritius heeft de kapitein en de eerste stuurman van de MV Wakashio dinsdag gearresteerd. De Japanse bulkcarrier gevuld met olie liep eind juli vast voor de kust van de eilandstaat wat geleid heeft tot een ecologische ramp. De twee zeelieden worden vervolg voor nalatigheid bij de navigatie van het schip.

De verdachten moesten dinsdag verschijnen in een rechtbank in hoofdstad Port Louis. De kapitein, een 58-jarige Indiër, heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen. De twee blijven vastzitten tot een volgende zitting op 25 augustus. Lokale media melden dat de twee worden beschuldigd van het „in gevaar brengen van de veilige navigatie van een schip”.

De MV Wakashio liep op 25 juli vast op het koraalrif bij Pointe d’Esny, een natuurreservaat, met 4.000 ton olie aan boord. Na een aantal dagen begon het schip te lekken, waardoor zo’n duizend ton met olie de zee in vloeide. De regering riep een „ecologische noodtoestand” uit en er werd door lokale bevolking een massale opruimingsactie opgezet.

Verjaardagsfeestje

Een kustwacht-medewerker zegt tegen persbureau Reuters dat herhaaldelijk contact was gezocht met het vaartuig om de bemanning te waarschuwen dat ze op een gevaarlijke koers lagen. De kustwacht zou echter geen reactie hebben gekregen. De koers zou al dagen van te voren verkeerd geplot zijn, zonder dat de kapitein ingreep.

Bovendien stuurde het schip geen SOS-signaal uit toen het vast was gelopen, ook toen zou de kustwacht tevergeefs geprobeerd hebben om contact met de kapitein te zoeken. Volgens lokale media zou de bemanning een verjaardagsfeestje aan boord hebben gehad. Uit reisgegevens van het schip moet verder blijken wat zich precies heeft afgespeeld op de bulkcarrier.

Afgelopen weekend brak het schip in tweeën. De nog overgebleven olie - zo’n drieduizend ton - was toen wel al uit het schip gepompt. Experts vrezen dat de vervuiling nog tientallen jaren gevolgen kan hebben voor het gebied. Ook zal het maanden duren voordat het in stukken gebroken schip is weggeruimd.

