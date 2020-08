Kopje onder in infotainment

‘We gaan het vandaag net even anders doen dan u van ons gewend bent.” Televisie is een medium van kleine illusies en de belofte aan zijn kijkers waarmee Diederik Ebbinge elke zondagavond Zomerpromenade (NTR) aftrapt, is precies zo’n kleine illusie. We geven u iets nieuws, maar vrees niet: echt nieuw wordt het nooit.

Intussen is het unieke, zevendelige Zomerpromenade (‘niet het echte Promenade’) met afstand het verkwikkendste programma dat deze zomer te zien is: absurd, creatief, sentimenteel en gemeen. De spot daalt neer over de volle breedte van het televisiespectrum: van Zomergasten tot de RTL-quiz Eén tegen vijftig.

Klapstuk van ‘de wandeling langs de promenade van de actualiteit’ was zondag het moment waarop Henry van Loon in een pop-upquiz moest raden welke Nederlandse held ‘de slager van Banda’ was. Van Loon sloot Peter Stuyvesant („Meer een slavenhandelaar”) en Van Heutsz („Honderdduizend doden in Atjeh, maar dat ligt in het noorden van Sumatra en Banda is in het zuiden van de Molukken”) uit en concludeerde in diepe ernst: „Ik speel voor held 3: Jan Pieterszoon Coen.”

Het antwoord was goed, waarna de confetti uit het plafond kwam en er een anderhalvemeterpolonaise werd gelopen op Guus Meeuwis’ monsterlijke feestkraker Kedeng kedeng waarbij Ton Kas op penishoogte een vlaggenstok met het rood-wit-blauw in het rond zwiepte. Ebbinge riep extatisch: „Wat zijn we toch een heerlijk volkje!” Beter wordt het niet: een urgent politiek-historische kwestie die in een amusementsgestuurd format wordt gewrongen, wat ontaardt in hossend nationalisme – zie daar het televisieleven van een ‘heerlijk volkje’ dat kopje onder gaat in infotainment. Misschien kunnen we een paar afleveringen Zomerpromenade invriezen om ons straks door de donkere dagen heen te helpen.

Maandag moest ik weer aan Promenade denken bij de door SBS gereanimeerde Vijf Uur Show, waarvoor Carolina Lo Galbo (ex-VPRO Boeken, geen transfer is nog ondenkbaar in Hilversum) en Brecht van Hulten (ex-Kassa) zijn gestrikt. Net even anders dan u van ons gewend bent; John de Mol lijkt de onttutting van de middagtelevisie ter hand te nemen.

In de eerste aflevering ging veel mis met verbindingen en versprekingen, maar het was duidelijk dat de nieuwe Vijf Uur Show niet triviaal wil zijn. Eregast Catherine Keyl vroeg om aandacht voor de achtergronden van de ongeregeldheden in Utrecht en Den Haag, kinderarts Károly Illy vond dat er veel te veel aandacht was voor jongeren die coronaregels schonden: de meesten doen precies wat hun wordt gevraagd.

Een dubbelinterview met een complotdenker en haar dochter begon veelbelovend toen de geïnterviewde bezwaar maakte tegen de term ‘complotdenker’. Helaas, voordat er een concrete samenzwering benoemd was, bleek de tijd al op. Het leek, inderdaad, wel een complot. Catherine Keyl gaf de uitzending haar zegen, al had ze graag nog ‘iets kittigs’ gewenst, over nieuwe schoenen bijvoorbeeld. Van Hulten voelde daar niets voor: „Ik héb nieuwe schoenen – en ze knellen!” Hopelijk houdt ze haar poot stijf.

Wie het later op de avond precies deed zoals we gewend zijn, was de teruggekeerde Eva Jinek. Ze had maar een handvol vragen nodig om de doorgaans opgeruimde Henk Krol tot ontploffing te brengen: „Ik heb alles ethisch gedaan”, schreeuwde de politicus over zijn declaratiegedrag. De Krolvuist beukte hard op de Jinektafel.

Ook bij Jinek klonk later een echo van Promenade, toen Eva Jinek zichzelf erop betrapte de uit Promenade overgewaaide stoplap ‘waarvan akte’ te gebruiken. Waarvan akte.