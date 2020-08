In het hoofd van een veertienjarige puber

Wanneer begint het leven? Je voelt de 14-jarige Eunhee het vaak denken in House of Hummingbird. De hoofdpersoon van het ingetogen debuut van Bora Kim is niet te benijden: haar thuissituatie is een snelkookpan met ruziënde, overwerkte ouders, een agressieve broer en een zus die wegglipt zodra het kan. Op school is het niet beter: klasgenoten kijken op haar neer, de druk is hoog, vriendschappen en liefde zijn wispelturig.

House of Hummingbird is geïnspireerd door de jeugd van Kim in Zuid-Korea in de jaren negentig. Lukt het haar daardoor zo treffend te vatten hoeveel er in een puberleven kan gebeuren, zonder dat een allesoverheersend gevoel van stilstand verdwijnt? Er wordt een blik gegund op de omgeving waarin Eunhee opgroeit: een school waarin studenten moeten verklikken welke medestudenten volgens hen ‘delinquent’ worden, een stad waar mensen het leven verliezen door het instorten van de Seongsubrug.

Maar de nadruk ligt op het verlangen om ‘gezien te worden’. Dat laatste vindt Eunhee even bij een lerares. Zonder dat het ergens gekunsteld voelt, laten Kim en haar indrukwekkende hoofdrolspeelster Park Ji-hu je kijken naar de wereld zoals Eunhee die ziet. Zodat het allerminst puberaal voelt als ze gefrustreerd brult dat er niets mis is met haar.

Drama House of Hummingbird Regie: Bora Kim. Met: Park Ji-hu, Kim Sae-byeok, Lee Seung-Yun In: 25 bioscopen ●●●●●

